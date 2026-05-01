Разин близок к капитуляции: чем важна третья победа «Ак Барса» над «Металлургом»

В Казани сыграли очередной матч полуфинала Кубка Гагарина

«Ак Барс» обыграл «Металлург» со счетом 4:1 в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала важнейшую победу, приблизившись к выходу в финал Кубка Гагарина. Игра сложилась удачно для казанцев в плане и результата, и сценария поединка. Как «Ак Барс» надломил «Металлург» своей победой и почему Андрей Разин близок к капитуляции — в материале «Реального времени».

Минимальная ротация

«Ак Барс» вновь не стал менять состав на игру с «Металлургом». На четвертый матч серии Анвар Гатиятулин выпустил тех же игроков, которые принесли ему победу в предыдущей встрече. Тренерский штаб оставил в воротах и Тимура Билялова. Хотя ранее, в третьей-четвертой игре противостояний с «Трактором» и минским Динамо», выпускали Максима Арефьева — его сменщика. На этот раз отдых Билялову не понадобился.

«Металлург» внес два изменения в состав, но были они, как говорится, косметические. Тренеры уральцев усадили в запас защитника Макара Хабарова и форварда Игоря Нечаева. Вместо них в заявке значились оборонец Кирилл Жуков и нападающий Егор Коробкин. Лидеры команды все были на месте. Как и вратарь — Илья Набоков, а Александр Смолин снова остался на скамейке запасных.

То, что составы у команд почти не меняются, лишь подчеркивает серьезность противостояния. Анвар Гатиятулин и Андрей Разин прекрасно знают возможности своих подопечных, поэтому делают изменения точечно. «Ак Барс» и «Металлург» прошли весь сезон относительно ровно, без больших провалов. Было бы странно ротировать лидеров и лучшие звенья прямо по ходу полуфинала Кубка Гагарина.

Игра «взорвалась» в середине второго периода

Первый период стартовал с активных действий игроков «Ак Барса», но затем на льду доминировал «Металлург». Быстрые и техничные атаки гостей были гораздо острее и чаще завершались бросками в створ ворот. У Билялова в стартовые 20 минут работы хватало, чего не скажешь о Набокове. При этом концовку периода «Ак Барс» играл в большинстве, но не смог реализовать удаление Руслана Исхакова.

Стоит отметить, что впервые в этой серии команды не смогли отличиться на старте игры. После перерыва характер встречи не изменился и стал даже более вязким. О бросках с «пятачка» можно было даже не мечтать. Неудивительно, что за полтора периода с «краски» команды атаковали всего по два раза — безрезультатно. Игре недоставало некоторого драйва, трибуны уже готовились заскучать.

Но в следующие десять минут второго периода «Ак Барс» взвинтил темп и создал несколько опасных подходов к воротам соперника. Артем Галимов и Илья Карпухин промахнулись с выгодных позиций, а забил «Металлург». Роман Канцеров вблизи переиграл Билялова. Казалось, 0:1, однако судьи до гола зафиксировали удаление Михаила Федорова. Взятие ворот отменили, а «Ак Барс» реализовал большинство. Лямкин бросил издали, Александр Барабанов подправил — 1:0. Тут же отличился Григорий Денисенко — 2:0, форвард первым успел на добивание. Теперь уже никто не скучал ни на льду, ни на трибунах.

«Ак Барс» красиво дожал соперника

Третий период «Ак Барс» начал в большинстве — за еще одно удаление Исхакова. Реализовать свою попытку казанцы не смогли. Уже в равных составах «барсы» затолкали шайбу в ворота Набокова. Однако судьи отменили гол, увидев нарушение правил со стороны казанской команды.

Нерв матча нарастал. В ответ практически сразу отличились гости. Воспользовавшись неразберихой среди защитников, Валерий Орехов отдал тонкий пас на Коробкина, который переправил шайбу в сетку — 2:1. «Ак Барс» взял запрос на видеопросмотр, но отменить гол не вышло. Арбитры приняли немного странную формулировку, сославшись на «переход хода», ведь как такового перехода, по сути, не было.

Из-за неуспешного видеозапроса хозяева по регламенту получили удаление, а «Металлург» — попытку большинства. Разыграть «лишнего» уральцы не успели, их хоккеист Роман Канцеров нарушил правила и тоже удалился. Уже в формате «4 на 4» удаление схватил Дерек Барак, оставив «Металлург» в меньшинстве.

«Ак Барсу» в большинстве было важно скорее сбить голевые эмоции соперника, чем забить еще. Казанцы на время отодвинули игру от своих ворот, создав несколько неплохих моментов в зоне магнитогорцев. Но «Металлург» все равно создал выдающуюся возможность забить. Гости невероятным образом оказались вдвоем против одного Билялова, но вратарь вышел из ситуации победителем. В ответной атаке «Ак Барс» забил: Кирилл Семенов уложил защитника, отдал на «пятак», где Нэйтан Тодд расстрелял ворота — 3:1.

В концовке «Металлург» снял вратаря, выпустив шестого полевого игрока. Казанцы отбились от атак гостей, а Дмитрий Яшкин поразил дальним броском пустые ворота — 4:1.

Капитуляция близка?

«Ак Барс» повел в серии с «Металлургом» со счетом 3:1. Это важнейшая победа для казанской команды по нескольким причинам. Во-первых, «барсы» максимально приблизились к выходу в финал Кубка Гагарина, где не были ровно три года. Во-вторых, серьезно надломили соперника, в особенности в моменте с третьим голом. «Металлург» был максимально близок к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге пропустил, не использовав свой стопроцентный шанс забить.

Уральцы «поплыли», это видно и по реакции главного тренера на поражение. Сразу после игры Андрей Разин обвинил в итоговом результате судейство (которое было спорным, но не решающим в игре), а на пресс-конференции начал искать другие оправдания. Поведение тренера очевидно, у его «Металлурга» ничего не получается. Козыри «Магнитки» в серии с «Ак Барсом» не работают.

Анвар Гатиятулин второй год подряд делает акцент в своей работе на активном, если точнее, агрессивном хоккее. То, над чем смеялись в первом сезоне, в конце второго помогает «Ак Барсу» добывать результат в плей-офф. Тактика «барсов» в играх на выбывание оказалась гораздо эффективнее романтизма Разина и его «Металлурга». Именно про это говорил после матча Гатиятулин. И трудно не согласиться с тренером «Ак Барса».

— Все понимают, что идет плей-офф, и на первый план выходят единоборства и характер. Ребята на каждый матч выходят готовыми именно в этих компонентах, потому что это ключевые моменты. У каждой команды есть свои сильные стороны. Важно то, как ими пользоваться. Мы всегда отталкиваемся от своей игры, но, тем не менее, разбираем соперника. Изучаем, за счет чего можем сыграть, за счет чего можем прибавить. Сегодня это получилось, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 — Барабанов (Лямкин, Семенов, 34:44, 5х4);

2:0 — Денисенко (Яшкин, 35:50);

2:1 — Коробкин (Орехов, Джонсон, 45:31);

3:1 — Тодд (Семенов, Хмелевский, 54:10);

4:1 — Яшкин (58:14, ПВ).

Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Металлургом» состоится 3 мая в Магнитогорске в 14:00 по московскому времени. Казанцам осталось одержать всего одну победу, а Разин со своей командой уже на грани капитуляции.