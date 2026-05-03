«Ак Барс» обыграл «Металлург» в гостях и вышел в финал Кубка Гагарина
Казанцы победили в овертайме после гола Барабанова
«Ак Барс» обыграл в овертайме «Металлург» со счетом 4:3 в пятом матче серии в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вышла в финал Кубка Гагарина.
В составе «Ак Барса» отличились Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. У «Металлурга» шайбы забросили Дерек Барак, Никита Михайлис, Валерий Орехов. Все решилось в овертайме, где отличился Барабанов.
Счет в серии стал 4:1 в пользу казанского «Ак Барса». «Металлург» закончил свое выступление в нынешнем плей-офф КХЛ.
В финале «Ак Барс» встретится с победителем серии между «Локомотивом» и «Авангардом».
«Металлург» — «Ак Барс» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы:
0:1 Пустозёров (Кателевский, 03:30);
1:1 Барак (Орехов, Ткачёв, 06:01, 5х4);
1:2 Галимов (Барабанов, Сафонов, 11:13);
2:2 Михайлис (Петунин, Исхаков, 44:25);
2:3 Яшкин (Денисенко, Фисенко, 50:42);
3:3 Орехов (Пресс, 58:07);
3:4 Барабанов (Лямкин, 69:16).
