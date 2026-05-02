«Выход в полуфинал стал обязательством»: УНИКС всухую забрал серию плей-офф против МБА-МАИ

Встречи завершились со счетом 3-0 в пользу казанцев, но у москвичей были все шансы продлить эту серию

УНИКС завершил четвертьфинальную серию плей-офф чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ победой со счетом 74:63 в третьем матче и сухими 3-0 по встречам. Теперь Казань ждет у себя начало полуфинала, соперники по которому еще не определились. У москвичей на домашнем паркете были все шансы обыграть казанцев, но «потолок» в 63 очка стал роковым для них. «Сегодня нам пришлось сложно не только в заключительной четверти. МБА-МАИ играла лучше нас», — так позже комментировал игру главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. Подробнее о решающей игре серии — в материале «Реального времени».

«Надо играть, надо выдерживать это давление и жесткую защиту УНИКСа»

В противостоянии УНИКСа и МБА-МАИ сложно выделить явного фаворита, не заглядывая в протоколы. Если первый матч четвертьфинальной серии плей-офф в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ в Казани завершился уверенной победой хозяев со счетом 87:62 (хотя МБА-МАИ и вышли в первом отрезке вперед), то во второй встрече московский клуб продемонстрировал заметный прогресс.

Москвичи учли ошибки первой встречи и начали вторую более убедительно — уже в первые минуты они создали существенный задел, выиграв стартовый отрезок со счетом 13:3, а на большой перерыв команды ушли со счетом 30:32 в пользу МБА-МАИ.

— В первой половине у нас был ужасный баскетбол. Мы смазали столько трехочковых. Причем большинство из них были открытыми, — заявил главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после игры.

Однако, УНИКС остался верен себе и вновь завершил игру с плюсом в 20 очков — на табло по окончании матча горели цифры 83:63 в пользу Казани. Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасев еще после первой встречи в серии сказал, что против такого соперника надо выдерживать давление.

— Не надо ничего менять. Надо играть, надо выдерживать это давление и жесткую защиту УНИКСа. На их жесткую защиту надо отвечать нападением. Другого [варианта] не будет, и надо выходить из этих ситуаций, — заявил Карасев.

Москве нужно было активно играть и в защите, чтобы останавливать таких сильных игроков Казани, как Джален Рейнольдс или Маркус Бингэм — первый стал MVP, набрав 50 очков за две игры.

Непробивные 63 очка

Последняя возможность показать свое нападение и защиту у МБА-МАИ на все 200 процентов была в стенах московского «Баскет-Холла» в третьем матче серии. При этом УНИКС прилетел туда не без сюрприза — в составе появился Перис Ли после месячного отсутствия из-за травмы. В последствии он внес свой вклад в победу своей команды. А вот вернувшегося «в ряды» Михаила Кулагина не было в заявке, как и легионеров-новичков Ксавьера Манфорда и Элайджи Стюарта.

«Кулагин буквально немного приболел, уже завтра, возможно, он вернется к работе. По двум другим чуть сложнее, потому что у Манфорда есть повреждения и то же самое могу сказать о Стюарте. Они вернутся чуть позже в строй», — прокомментировал отсутствие игроков Перасович. Примечательно, что ранее речи о повреждениях Ксавьера, который дважды был в заявке, но не выходил на паркет, не было. Велимир Перасович объяснял его отсутствие решением главного тренера.

Как и в двух предыдущих встречах, стартовый отрезок третьего матча ознаменовался успешным началом для МБА-МАИ — клуб захватил инициативу и повел в счете 11:4. Примечательно, что москвичи «расстреливали» соперников трехочковыми. Однако УНИКС быстро отреагировал на отставание. После минутного тайм-аута главного тренера Велимира Перасовича гости сумели переломить ход игры. К концу первой четверти — 24:20.

Во втором отрезке москвичи продемонстрировали агрессивный баскетбол, и это позволило им не только сравнять счет, но и ненадолго захватить лидерство. Тем не менее первую половину матча команды завершили при равном счете 40:40 и 20:16 в четверти — точку поставили эффектный пас Ли и навес от Бингэма в последние секунды.

К середине третьей четверти у бело-зеленой команды было уже 12 потерь, а отрезок снова остался за хозяевами — 53:51 в игре и 13:11 в десятиминутке.

— Сегодня мы столкнулись с проблемами в нападении, нам не хватало подвижности. Причина заключалась в том, что у нас не было чистого первого номера. Дмитрий Кулагин и Алексей Швед — комбогарды, которые предпочитают играть без мяча. Надеюсь, с возвращением Пэриса Ли мы сможем прибавить в этом компоненте, — поделился после матча главный тернер казанцев.

Еще 10 очков в четвертой четверти и счет у москвичей словно застыл — «трешка» Максима Барашкова стала последним результатом в матче у хозяев паркета и УНИКС постепенно стал вырываться вперед. Сначала 6 очков от Дмитрия Кулагина, в том числе и два штрафных, затем двухочковый бросок и штрафной от Михаила Беленицкого, а закрепили отрыв своими «двушками» Ли и Дишон Пьер. Итог — 74:63. «Сегодня нам пришлось сложно не только в заключительной четверти. МБА-МАИ играла лучше нас», — так потом рассказывал об игре Перасович.

Стоит отметить два момента. Выездная игра для УНИКСа стала красивым финалом серии, хотя и не была особенно результативной — это первое. А второе — казанская команда не позволила сопернику пробить «потолок» в виде 63 очков за игру.

«В последнее время выход в полуфинал стал обязательством для УНИКСа»

«Рад результату, потому что добиться сухой победы — это очень тяжело», — поделился своим впечатлением форвард бело-зеленых Андрей Лопатин. Впереди у команды пока неизвестность: соперником по полуфиналу может стать как «Зенит», так и «Уралмаш». На данный момент серия питерцев и уральцев не завершилась, счет — 2:1 в пользу «Зенита».

Обеим командам казанцы проиграли в последних встречах регулярного сезона — 69:86 и 74:82 соответственно, поэтому длительный перерыв между сериями вряд ли пройдет у УНИКСа спокойно: как минимум команде надо полностью сыграться с легионерами-новичками и сделать работу над ошибками после Москвы. «Думаю, нам не дадут особо отдохнуть, все будем работать», — рассказывает Лопатин.



— В последнее время выход в полуфинал стал обязательством для УНИКСа, но это всегда непросто. Мы добились минимума, которого клуб требует от нас, и имеем преимущество своей площадки. Однако полагаю, что, если мы будем играть так, как сегодня, этого окажется недостаточно.

Полуфинальная серия до четырех побед стартует 11 мая в Казани.

УНИКС — МБА-МАИ — 74:63 (24:20, 16:20, 11:13, 23:10)

Самым результативным в казанской команде сегодня стал капитан команды Дмитрий Кулагин — у него 18 очков. Следом MVP турнира — Джален Рейнольдс, у которого 11 очков и 6 подборов. С таким же количеством очков отличился и Андрей Лопатин — 11 очков и 5 подборов.

У хозяев паркета отличный результат показал Александр Платунов — 16 очков и 5 голевых передач. Немного отстали от него Владислав Трушкин (12 очков и 4 подбора) и Павел Савков — 10 очков.