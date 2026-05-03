Дмитриев предупредил о крупнейшем энергокризисе

Глава РФПИ связал риски с ростом цен на нефть и ситуацией на Ближнем Востоке

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о риске крупнейшего энергетического кризиса в истории на фоне роста цен на нефть. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, мир «бессознательно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории».

Обострение ситуации на мировом энергетическом рынке, как отмечается, связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В частности, речь идет об ударах США и Израиля по территории Ирана, а также о напряженности вокруг судоходства в районе Ормузского пролива.

