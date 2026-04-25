Бизнес-обзор: в Казани банкротят бывшую фирму Ротенберга, с «субчика» Казилова требуют почти миллиард

Структура Ростеха взыскала с «Казанькомпрессормаша» более 100 млн рублей неотработанного аванса

Фото: Реальное время

На этой неделе в татарстанском арбитраже зарегистрировали иск на 900 млн рублей к казанской компании ООО «Фортресс-Д» — одному из основных субподрядчиков «Евростройхолдинга+» Владимира Казилова. Новосибирская компания заявила о планах добиваться банкротства «Казань-Телематики» — ИТ-разработчика, связанного с семьей и партнером Аркадия Ротенберга. «Дочке» ОДК в составе «Ростеха» удалось взыскать более 100 млн рублей неотработанного аванса с «Казанькомпрессормаша». Подробности — в обзоре «Реального времени».

«Субчику» Казилова выставили счет под миллиард

В понедельник в Арбитражный суд Татарстана поступил иск к казанской компании ООО «Фортресс-Д» — крупному субподрядчику «Евростройхолдинга+». Проектно-монтажная компания «Спектр безопасности» требует выплаты 894 млн рублей по договору подряда.

«Субчик» Владимира Казилова сейчас переживает непростые времена — неделей ранее суд ввел на предприятии процедуру наблюдения на 4 месяца, до 14 августа 2026 года. Требование заявителя — ООО «СтройСтандартКазань» — чуть более 3 млн рублей включили в реестр требований кредиторов должника. Заявления также подали другие контрагенты, включая компанию Казилова. Суд пока их не рассмотрел.

На подрядчика татарстанского короля госзаказов ранее заводили уголовное дело о налоговых преступлениях. По версии следствия, в период с 2019 по 2022 годы руководство ООО «Фортресс-Д» уклонилось от уплаты НДС и налога на прибыль организаций, предоставляя в ФНС ложные сведения о фиктивных сделках с 215 контрагентами. В минувшем году, после вмешательства Следкома, фирма полностью погасила долг перед бюджетом в сумме 293 млн рублей.

Компания работает на рынке около 10 лет, принадлежит Динару Кадырову, учредителю двух ликвидированных фирм и одной действующей в области торговли стройматериалами. В прошлом году выручка «субчика» «Евростройхолдинга+» сократилась в четыре раза, до 1,2 млрд рублей, чистая прибыль составила всего 20 тысяч.

Подавшая против него иск проектно-монтажная фирма работает в Казани в области оказания услуг безопасности. Занимается электромонтажными работами, а также проектированием и монтажом охранно-пожарных систем.

Бывшую фирму Ротенберга в Казани банкротит новосибирский партнер

В пятницу новосибирское предприятие «Информационные системы и сервисы» заявило о намерении требовать банкротства «Казань-Телематики» — одного из бывших IT-активов семьи миллиардера Аркадия Ротенберга.

Казанская компания занимается созданием программно-аппаратных комплексов для транспортной отрасли. На ее счету создание Единой платформы управления транспортной системой Татарстана, устройство автоматической системы весогабаритного контроля на дороге Набережные Челны — Альметьевск — Нижнекамск и реализация других крупных ИТ-решений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фирма выступает правопреемником ООО «Глобальные системы автоматизации», суд с которым выиграл новосибирский контрагент. Он требует выплаты задолженности в 49,9 млн и неустойки в 31 млн рублей. «К-Телематика» подала апелляцию, но проиграла.

Компания входит в московский концерн «Телематика», который ранее контролировал сын олигарха Игорь Ротенберг. Но попав под санкции США, он перевел долю партнеру Дмитрию Афанасенко в «ДФА Капитал». В минувшем году выручка казанского предприятия упала наполовину, до 4,7 млрд, чистая прибыль составила 222 млн рублей.

Дочка «ОДК» выиграла спор с «Казанькомпрессормашем»

Ярославский арбитраж удовлетворил иск дочернего предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации в составе «Ростеха» к «Казанькомпрессормашу», взыскав с него 105 млн рублей в качестве неотработанного аванса. Изначально сумма требований составляла 119 млн, но затем была скорректирована.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

АО «ОДК-Газовые турбины» специализируется на производстве оборудования для нефтегазовых и энергогенерирующих компаний, энергоемких промышленных предприятий, объектов региональной инфраструктуры. Ранее стороны сотрудничали в рамках газификации сборочно-испытательного комплекса Казанского машиностроительного завода в Зеленодольске. Предприятие должно обеспечить полную локализацию в России процесса производства крупнотоннажных компрессоров.

Группа ГМС, куда входит татарстанское предприятие, с прошлого года также перешла под контроль Ротенбергов. Новые владельцы решили инвестировать 4,35 млрд рублей в создание производства технологических насосов на территории казанского завода. В марте этого года раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с первым замгендиректора — главным операционным директором ООО «УК «Группа ГМС» Артемом Молчановым. Обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере машиностроения и производства компрессорного и насосного оборудования. Отдельное внимание уделили вопросам дальнейшего развития АО «Казанькомпрессормаш».

Стройка «Яр парка» подорожала, в Кирове запустят авиахаб

К другим новостям экономики и бизнеса. На этой неделе в Казани презентовали проект «Яр парк» на набережной Казанки. Стоимость строительства многофункционального кластера за 3 года повысилась в 1,7 раза, до 50 млрд рублей. Разрешение на стройку первой очереди уже выдано, китайский генподрядчик скоро приступит к работе, а проект профинансирует Сбербанк, сообщил глава и совладелец петербургской компании Kravt h&h Валерий Кравцун. Комплекс жилой, деловой и отельной недвижимости, где основную долю займут сервисные апартаменты, планируют возвести в два этапа. Хотя бизнес сейчас не рискует с крупными проектами, эксперты считают, что рынку апарт-отелей есть куда расти, в том числе в Казани.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Кировской области одобрили строительство авиационного хаба на базе аэропорта «Победилово». Помимо регулярных рейсов здесь начнет работать малая авиация. Как сообщили в правительстве региона, проект свяжет 19 регионов, включая Татарстан, запустив по новым маршрутам самолеты и вертолеты разного класса. Инвестором выступит краснодарская компания «Южный альянс» Андрея Крайника, сумма инвестиций на первом этапе оценивается в 180 млн рублей. Опрошенные изданием эксперты оценили перспективы авиахаба в соседнем регионе.