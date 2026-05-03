ОАЭ пропустят встречу стран-участниц ОПЕК+

Семь стран ОПЕК+ предварительно договорились нарастить добычу в июне на 188 тыс. баррелей в сутки к уровню мая

ОАЭ, объявившие о выходе из ОПЕК и сделки ОПЕК+ с 1 мая, возможно, не будут участвовать в сегодняшней встрече стран ОПЕК+, придерживающихся добровольных сокращений добычи нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Также отмечается, что решение по добыче нефти на июнь, возможно, не будет включать квоту для ОАЭ.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сегодня сообщало, что семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир) предварительно договорились нарастить добычу нефти в июне к уровню мая на 188 тыс. б/с.

До объявления ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ государство также принимало участие в ежемесячных встречах стран, придерживающихся добровольных сокращений. СМИ называли этот формат встреч «восьмерка» ОПЕК+.

