В Босфоре остановили движение из-за поломки сухогруза

Движение судов в проливе Босфор было приостановлено в обоих направлениях 3 мая из-за неисправности двигателя у сухогруза Zaltron под флагом Панамы, следующего из Египта в Россию. Об этом сообщило управление береговой охраны Турции.

— У 185-метрового сухогруза Zaltron, который следует из Египта в Россию, при прохождении через пролив Босфор в районе Куручешме (европейская часть Стамбула, — прим. ТАСС) произошла поломка двигателя. К месту происшествия оперативно направлены три спасательных буксира. Судоходство в Босфоре в обе стороны временно приостановлено, — говорится в сообщении.