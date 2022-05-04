В Зеленодольске после вмешательства прокуратуры «Даль-Кама» выплатила 2 млн долгов по зарплате

Фото: прокуратура Татарстана

Зеленодольская прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО «Даль-Кама». Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выяснилось, что 64 работника предприятия не получили зарплату за февраль 2018 года. Долг по оплате труда составил 5 миллионов рублей.

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура внесла представление в адрес директора ООО «Даль-Кама». Руководителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства», а конкурсного управляющего — по статье «Неправомерные действия при банкротстве».

После вмешательства надзорного ведомства долг по оплате труда частично погасили — работникам выплатили 2 млн рублей. Полное погашение задолженности по зарплате остается на контроле прокуратуры.

Летом прошлого года МВД Татарстана объявило в международный розыск 50-летнего экс-владельца зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» Гочу Кварацхелию. Вахитовский райсуд Казани санкционировал его заочный арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



Татьяна Леухина