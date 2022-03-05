Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против России

Российский президент Владимир Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции против России, компаний, организаций и физлиц, находящихся в ней. Об этом сообщает ТАСС.

Указанный срок составляет 2 дня. Также отмечается, что российские компании будут иметь право выплачивать долги перед кредиторами из таких стран в рублях.

Накануне Путин подписал закон о распространении санкций за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев. В их число входят запрет на въезд в Россию, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории страны находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на российской территории организаций.



Дарья Акимова