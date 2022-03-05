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Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против России

23:21, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 4
Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против России
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции против России, компаний, организаций и физлиц, находящихся в ней. Об этом сообщает ТАСС.

Указанный срок составляет 2 дня. Также отмечается, что российские компании будут иметь право выплачивать долги перед кредиторами из таких стран в рублях.

Накануне Путин подписал закон о распространении санкций за нарушение прав российских граждан на всех иностранцев. В их число входят запрет на въезд в Россию, арест в РФ финансовых и иных активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории страны находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на российской территории организаций.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 мар
    Раз ушли, давайте их не пускать обратно в РФ. Проживем и без них. Надо как бы тяжело не было поднять свои заводы фабрики. Тем более газ и нефть подорожали. Каждый день миллиарды идут от продажи нефти и газа
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    Анонимно 06 мар
    ...СОГЛАСЕН с ВАМИ !!!
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    Анонимно 07 мар
    Спартак надо возраждать
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  • Анонимно 07 мар
    Правильно! Если ушли, обратной дороги быть не должно! Не прощаем дезертиров!
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