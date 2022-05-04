Мишустин: запущена программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5%

Сегодня на совещании со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, кредит на покупку квартир по ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в остальных — 9 млн рублей. Мишустин отметил, что до конца 2024 года по этой программе планируется выдать около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Премьер-министр напомнил, что работа ведется по поручению российского президента Владимира Путина, и подчеркнул, что главной задачей является создание комфортных условий для работников ИТ-отрасли. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко было поручено внимательно следить за реализацией этой программы.

Фото: realnoevremya.ru

В марте глава Минцифры России Максут Шадаев рассказывал про льготную ипотеку для ИТ-специалистов. По его словам, на нее смогут претендовать сотрудники в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах. В конце апреля заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс заявил, что такая ипотека будет действовать исключительно на первичном рынке жилья.

Дарья Акимова