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Мишустин: запущена программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5%

11:47, 04.05.2022 7
Мишустин: запущена программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов под 5%
Фото: kremlin.ru

Сегодня на совещании со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запуске программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его словам, кредит на покупку квартир по ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. Максимальный размер займа в городах-миллионниках составит 18 млн рублей, в остальных — 9 млн рублей. Мишустин отметил, что до конца 2024 года по этой программе планируется выдать около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Премьер-министр напомнил, что работа ведется по поручению российского президента Владимира Путина, и подчеркнул, что главной задачей является создание комфортных условий для работников ИТ-отрасли. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко было поручено внимательно следить за реализацией этой программы.

Фото: realnoevremya.ru

В марте глава Минцифры России Максут Шадаев рассказывал про льготную ипотеку для ИТ-специалистов. По его словам, на нее смогут претендовать сотрудники в возрасте от 22 до 40 лет с доходом от 200 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тысяч рублей — в регионах. В конце апреля заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс заявил, что такая ипотека будет действовать исключительно на первичном рынке жилья.

Дарья Акимова
ОбществоВластьITТехнологииНедвижимость

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 12:05
    В чем её смысл то на первичном рынке, мне как ит-срецу надо жить и работать здесь и сейчас, а не в неизвестном будущем, новостройки и раньше были котом в мешке, а сейчас это вообще пропасть. Так что хотели как лучше, а получилось как всегда.
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  • Анонимно 12:54
    То есть вместо того чтобы помочь действительно нуждающимся ИТ специалистам решили помочь не самым бедным? Уровень дохода да и возрастной ценз мягко говоря вызывает вопросы. А что после 40 нам ИТшники не нужны?
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    Анонимно 13:34
    Эта ипотека планировалась не "чтобы помочь", а чтобы удержать в стране. "Низкооплачиваемые" и "возрастные" итак никуда не денутся. Прицел этой программы на молодых и высокооплачиваемых..
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    Анонимно 14:28
    Могу сказать что у нас сотрудники с такими доходами есть. У них уже есть квартиры и уезжать никуда не собираются. А вот молодой сотрудник с доходом 70 тысяч уехал. Там 6000 евро плюс служебная квартира (с правом выкупа) Тратит 2000 евро ( с его слов). Вот таким сотрудникам думаю такая ипотека была бы интересна. Помогать надо тем кто нуждается.
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    Анонимно 16:02
    самые ценные работают удаленно. в казани на западные фирмы. официально работают только ламеры
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    Анонимно 20:07
    возрастные как раз и уезжают
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  • Анонимно 16:01
    смешно
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