Средства ПВО России за ночь уничтожили 334 украинских беспилотника
Аппараты сбиты над 15 регионами, включая Московский регион и Крым
В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона и Республики Крым.
