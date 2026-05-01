Юрист Южалин рассказал, как майские праздники могут повлиять на зарплату

Он также напомнил, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере

Длинные выходные в мае не повлияют на оклад, но повлияют на аванс. Об этом сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

— Если вы работаете на пятидневке, ваш оклад за май не изменится, но стоимость одного рабочего дня в мае выше, потому что рабочих дней мало. Так, в мае 2026 года их 19. Аванс, в свою очередь, считается за фактически отработанные дни с 1 по 15 мая. В 2026 году на пятидневке это 9 дней. Вторая половина (с 16 по 31 мая) — это 10 дней. Именно поэтому аванс будет меньше, зато вторая выплата больше, — объяснил эксперт.

В качестве примера он посчитал аванс при окладе в 57 тыс. рублей. Учитывалось, что аванс работнику выплачивается 20 мая, а окончательный расчет — 5 июня. При таких данных стоимость одного рабочего дня в мае составит 3 тыс. рублей. Аванс за 9 отработанных дней (1—15 мая) — 27 тыс. рублей (до вычета налога), а выплата за вторую половину (16—31 мая, 10 дней) — 30 тыс. рублей (без учета НДФЛ).

— Если же вычесть из этих сумм НДФЛ 13%, то аванс на руки составит 23 490 рублей, а вторая часть на руки — 26 100 рублей. Итого за май на руки работник получит 49 590 рублей — ровно столько же, сколько вы получили бы в любом другом месяце, — сказал юрист.

Он подчеркнул, что, если сотрудника привлекают к работе в нерабочие праздничные дни или выходные, такая работа должна быть оплачена не менее чем в двойном размере.

— Если ваш труд оплачивается по часовым тарифным ставкам или сдельным расценкам, то ваша зарплата зависит от количества отработанных часов в мае или объема выполненной работы. Учитывая, что в мае есть дополнительные нерабочие дни, заработная плата в таком случае действительно может быть меньше привычного, — добавил Южалин.

Никита Егоров