Путин подписал проект закона о запуске аптек на колесах в деревнях
Мобильные пункты организуют там, где нет аптек и ФАПов
В России запустят передвижные аптечные пункты в отдаленных селах, где нет аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий законопроект подписал президент страны Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на сайте правовых актов, эксперимент продлится три года и стартует в сентябре. Принять участие в нем смогут любые регионы России, кроме городов федерального значения.
Также законопроектом устанавливаются ограничения на ассортимент реализуемых препаратов. Так, в передвижных аптеках запретят продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические лекарства, которые требуют особых условий хранения и транспортировки.
Автомобиль, в котором станут перевозить лекарства, оснастят оборудованием, которое будет поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта. У транспорта также будет отдельная кабина водителя.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».