Путин подписал проект закона о запуске аптек на колесах в деревнях

16:45, 02.05.2026

Мобильные пункты организуют там, где нет аптек и ФАПов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

В России запустят передвижные аптечные пункты в отдаленных селах, где нет аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий законопроект подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовых актов, эксперимент продлится три года и стартует в сентябре. Принять участие в нем смогут любые регионы России, кроме городов федерального значения.

Также законопроектом устанавливаются ограничения на ассортимент реализуемых препаратов. Так, в передвижных аптеках запретят продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические лекарства, которые требуют особых условий хранения и транспортировки.

Автомобиль, в котором станут перевозить лекарства, оснастят оборудованием, которое будет поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта. У транспорта также будет отдельная кабина водителя.

Ранее Путин поручил увеличить охват граждан репродуктивной диспансеризацией.

Никита Егоров

Новости партнеров

Читайте также