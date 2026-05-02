Путин подписал проект закона о запуске аптек на колесах в деревнях

Мобильные пункты организуют там, где нет аптек и ФАПов

В России запустят передвижные аптечные пункты в отдаленных селах, где нет аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий законопроект подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовых актов, эксперимент продлится три года и стартует в сентябре. Принять участие в нем смогут любые регионы России, кроме городов федерального значения.

Также законопроектом устанавливаются ограничения на ассортимент реализуемых препаратов. Так, в передвижных аптеках запретят продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические лекарства, которые требуют особых условий хранения и транспортировки.

Автомобиль, в котором станут перевозить лекарства, оснастят оборудованием, которое будет поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта. У транспорта также будет отдельная кабина водителя.

Никита Егоров