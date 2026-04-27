Второй этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ»: испытание дождем и снегом

Несмотря на капризы погоды, на старт велогонки вышли 12 команд

Второй этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ» еще раз доказал: для ТАИФовцев нет ничего невозможного! Ни грязь, ни дождь, ни снег не помешали участникам корпоративного соревнования дойти до финиша. В минувшие дождливые выходные 12 команд преодолевали многокилометровую велотрассу, выбирались из запутанного лабиринта, умело балансировали на узкой доске, маневрировали между препятствиями и переправлялись по веревкам через овраг. Побороть трудности, сохранить уверенность даже в самых сложных погодных условиях помогли чувство локтя, вера в себя и свою команду. О настоящей дружбе, силе духа и спортивном азарте — в материале «Реального времени».

Быть или не быть

Второй этап «Спартакиады героев ГК ТАИФ» проходил на территории учебно-тренировочной базы «Алмаш». Ночью с пятницы на субботу в Нижнекамске шел дождь и, по прогнозам синоптиков, должен был закончиться ближе к вечеру. Организаторы задумались: отменять велогонку или дать командам возможность испытать себя на прочность — ведь настоящим героям не страшны ни дождь, ни снег, ни любые другие капризы природы.

— В лесу, через который проходил веломаршрут, было не так сыро, как мы могли предположить. Поэтому гонку решили не отменять. Командам сказали приезжать к своему стартовому времени. На территории лагеря было подготовлено теплое помещение, где каждый мог согреться, выпить горячего чая, и вкусно пообедать, — рассказала один из организаторов спартакиады.

Участникам предстояло не только быстро проехать всю трассу, но и, ориентируясь по карте, отыскать контрольные пункты. Дополнительные задания включали фигурное вождение, переправу по параллельным перилам, лабиринт, проезд под перекладиной, перенос предмета, движение по узкой доске и другие.

— Самыми сложными этапами, на мой взгляд, стали перенос предмета из чаши в чашу и спортивное ориентирование. Участники искали контрольные пункты, форсировали ручей и месили грязь на велосипедах. Также в лесу была установлена переправа. Ребята оставляли транспорт, надевали страховочное оборудование и, держась за параллельные перила, проходили над оврагом. Это очень захватывающе и волнительно, — рассказала о нюансах велогонки член Федерации спортивного ориентирования Республики Татарстан Виктория Морозова.

«Грязно, весело, с чувством единства!»

Первыми покорять трассу вышли работники АО «ТАИФ-НК» — команда «КГПТО-2», следом за ними стартовали «НПЗ РМЦ», «НПЗ-3», затем в борьбу вступили сборные «ТАИФа» и «ТАИФ-СТ» — всего на старт вышли 12 команд по 10 человек в каждой.

Главный специалист управления по строительству и капитальному ремонту АО «ТАИФ» Тахир Султеев присоединился к команде ТАИФа на втором этапе «Спартакиады героев».

— Слышал много положительных отзывов, любопытство взяло верх, решил догнать свою команду на втором этапе спартакиады. Сюрпризом стала погода: пока ехали из Казани, были и снег, и дождь, и солнце. Дождь подмочил трассу, на поворотах было тяжело сохранять траекторию. Плюс горки, подъемы... на спусках отдыхали. Интересным был этап с переходом через овраг — требовалась хорошая физическая подготовка. Мы справились! Было грязно, весело, с чувством единства в команде! Такие мероприятия укрепляют коллектив. Здесь мы узнаем друг друга с другой стороны и раскрываемся в неформальной обстановке. Плюс смена обстановки. Это лучше, чем скучно сидеть дома, — поделился впечатлениями после велогонки Тахир Султеев.

Сотрудники строительной компании «ТАИФ-СТ» пожалели лишь о том, что на второй этап «Спартакиады героев» заявили только одну команду. Желающих участвовать в корпоративных соревнованиях уже несколько десятков человек.

— На первом этапе было значительно сложнее! Тогда мы заняли пятое место среди четырнадцати команд. Считаю, что это отличный результат. Сегодня нагрузок было меньше, хотя дистанция показалась длиннее. Думал, грязи будет больше, но в целом дорога была хорошо натоптана. На протяжении всего маршрута мы поддерживали друг друга. Все добрались до финиша, никто не сошел с дистанции. Будем участвовать и дальше, расширять количество участников, — сказал мастер строительно-монтажных работ ООО «ТАИФ-СТ» Газинур Ибнагимов.

«Главное — командная работа»

Победители первого этапа «Спартакиады героев» — команда «Дизель НПЗ» — нацелились повторить свой успех и на этот раз. Перед стартами не раз собирались вместе на тренировки.

— Мы привыкли быть лучшими! Нас ничто не пугает! Да, было грязно, но лично я даже не заметил, как пробежал по веревке, пересек рвы и проехал через воду. Все произошло очень быстро! Все здорово, классно! — не скрывая эмоций, признался машинист компрессоров цеха №3 НПЗ АО «ТАИФ-НК» Алексей Котков.

Команда «Соточка» вышла на старт предпоследней. Руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов признался, что было нелегко, особенно тяжело дались подъемы в гору и переправа.

Руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов признался, что было нелегко, особенно тяжело дались подъемы в гору и переправа.

— Гонка суперская! Было все: и грязь, и трудности. Главное — командная работа. Без команды человек один, а вместе мы — сила. В этот раз мы стопроцентно отработали. Все довольны! — едва переехав финишную линию, рассказал Ринат Курманов.

— Думал, что будет намного сложнее. Оказалось, что все гораздо легче. Впереди шел направляющий, сзади — замыкающий. Посередине мы всех поддерживали, вместе шли вперед, к победе! Да и погода, я считаю, наоборот, была отличной. Если бы было жарко, то, наверное, двигались бы не так быстро, — добавил его коллега и соратник по команде, заместитель начальника автотранспортного цеха АО «ТАИФ-НК» Андрей Мельников.

Начальник установки цеха №1 завода Бензинов и капитан команды «Бензоделы» Альберт Валеев признался, что не заблудиться в лесу и сориентироваться на местности, чтобы найти все контрольные пункты, — еще те задачи.

— Ощущения — супер! Когда стартовали, погода вроде нормализовалась, выглядывало солнышко, но к середине трассы начался град и дождь, и трасса стала хуже. Но все равно мы прорвались к финишу! Самой сложной была переправа. Чтобы пройти ее без ошибок, нужны координация и выносливость. Мы падали, вставали, снова падали. Организаторы молодцы, хорошо спрятали фишки. Пришлось попотеть, чтобы найти их, — с улыбкой сказал Альберт Валеев.

Самым сложным было найти метки и не заблудиться в лесу, рассказали участники команды «Бензоделы».

«День спорта, день команды»

Последними испытания проходила команда «Управление 2». Несмотря ни на что, участники не сдались и дружно доехали до финиша.

— Ой, не могу говорить! — едва дыша, сказала одна из участниц команды.

— Гонка отлично прошла! Нет слов, — поддержала другая коллега.

— Все прошло отлично. Классные испытания! Много грязи, но сплоченность команды доказала, что мы способны на все, — продолжила ведущий специалист группы отчетности АО «ТАИФ-НК» Алина Сокольникова.

Среднее время прохождения трассы составило около 1 часа 20 минут. По результатам велогонки третье место заняла команда АО «ТАИФ», второе — «КГПТО-1», первое — «КГПТО-3».

— Секрет успеха прост: у нас сплоченная команда. Мы всегда поддерживаем и помогаем друг другу. Именно из таких мелочей и складывается победа! — заключил капитан команды-победительницы, слесарь по ремонту технологических установок цеха №8 КГПТО Вячеслав Петров.

Поприветствовать участников и наградить победителей спартакиады приехали генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов и генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

— Когда я ехал утром на работу, думал: «Дождь, снег. Может быть, отменить соревнования». Но сейчас понимаю, что мы правильно сделали, что оставили их в силе. Рад видеть вас счастливыми, в бодром духе! Сегодня — день спорта, день команды. Сердечно всех поздравляю! — поздравил участников команды Алексей Храмов.

— Поздравляю с завершением второго этапа нашей спартакиады. Сегодня здесь представлены 12 команд, две из которых из Казани. Каждая команда — это люди, которые пришли сюда показать результат, пришли за достижениями, пришли сказать, что чувство локтя, чувство товарищества — это не просто слова, это понимание того, что это важно, необходимо. Несмотря на погодные условия, соревнования состоялись. Я вижу улыбающиеся лица, вижу глаза, которые горят и говорят: «Мы это сделали!» Это небольшая, но победа! Коллективные мероприятия, спорт делают нас сильнее. Чувство, что товарищ рядом, делает нас всех сильнее. Мы должны быть сильными, а сила должна быть во благо! — обратился к командам Тимур Шигабутдинов.

Победителей и призеров «Спартакиады героев ГК ТАИФ» наградили кубками, медалями и дипломами. В завершение мероприятия все собрались для памятной фотографии. Второй этап состязаний вновь доказал: вместе можно преодолеть даже самые сложные задачи, достичь поставленных целей и двигаться дальше к новым вершинам. Настоящая сила, уверены ТАИФовцы, в единстве, и каждый шаг на пути к успеху обретает особое значение, когда ты не один.

Впереди ТАИФовцев ждет еще четыре интереснейших и сложнейших этапа Спартакиады, по итогам набора наибольшего количества очков три сильнейшие команды будут участвовать в «Гонке героев».