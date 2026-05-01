Казань обогнала Краснодар и Москву по популярности в майские праздники

17:59, 01.05.2026

Согласно исследованию, средняя продолжительность пребывания туристов составляет три дня

Казань обогнала Краснодар и Москву по популярности в майские праздники
По данным сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», Казань, Санкт-Петербург и Минск стали самыми востребованными городами среди туристов на майские праздники. Об этом сообщает ТАСС.

Аналитики отмечают, что туристы предпочитают бронировать жилье в крупных мегаполисах и их окрестностях, небольших городах поблизости от места проживания, а также в городах-героях. Наибольший интерес путешественников вызвали именно эти направления.

В числе популярных направлений также оказались Москва, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар, Зеленоградск, Кисловодск и Брест.

Согласно исследованию, средняя продолжительность пребывания туристов составляет три дня. При этом пик бронирований приходится на период с 1 по 3 мая, тогда как на период с 9 по 11 мая приходится заметно меньше заявок.

Среди типов жилья наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии. Туристы при выборе жилья обращают особое внимание на такие параметры, как близость к метро, наличие Wi-Fi, раздельные спальни, парковочные места и возможность размещения с домашними животными.

Напомним, что в Казани на улице Гаяза Исхаки построят гостиницу — проект получил положительное заключение экспертизы.

Наталья Жирнова

