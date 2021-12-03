Итоги дня: COVID-19 у россиян из ЮАР, Минздрав РТ объяснил сверхсмертность, темы встречи Путина и Байдена
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 3 декабря.
- У двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР, подтвердился коронавирус — штамма пока не определен. Специалисты выясняют, может ли это быть «омикрон» — это станет известно через пару дней. Оба пациента госпитализированы.
- В Минздраве Татарстана объяснили сверхсмертность от COVID-19 ранними и поздними осложнениями и хроническими заболеваниями. При ранних осложнениях организм пациента побеждает вирус, но впоследствии пациент умирает от тромбоэмболии легочной артерии. При поздних осложнениях происходят необратимые последствия, например, сгущается кровь в сосудах.
- Утверждены предварительная дата и время встречи по видеосвязи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Так как они еще не согласованы с США, Кремль их не называет. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча может состояться в ближайшие дни. Известно, что лидеры обсудят ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии. Затронут в разговоре и внутриукраинский кризис, и НАТО, и диалог по стратегической стабильности.
- Вахитовский райсуд Казани постановил освободить под домашний арест главу казанского завода «Электроприбор» Павла Шацких, который находился под стражей с 10 июня 2021-го. Суд принял такое решение несмотря на то, что следователи настаивали на продлении срока в СИЗО на три месяца. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Борис Добродеев решил покинуть пост генерального директора интернет-холдинга VK, который он занимает с 2016 года. Он намерен вернуться в USM для работы с цифровым активами и запустить глобальный венчурный фонд. Пока не не выбран новый гендиректор, Добродеев продолжит исполнять свои обязанности. СМИ называют его наиболее вероятным преемником первого вице-президента ПАО «Ростелеком» Владимира Кириенко.
- В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант. О дате и месте прощания с артисткой пока неизвестно.
- После того, как стало известно о махинации на 2 миллиона рублей при закупке палаток для форума «Сэлэт» в Билярске, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести служебные проверки в Минмолодежи РТ. С проверкой по фактам тех нарушений, которые были выявлены в ходе антикоррупционной проверки нагрянут и в Министерство лесного хозяйства республики.
- Пассажиров общественного транспорта Челнов начали штрафовать за поездки без QR-кодов. Проверки на наличие нарушителей проводились также в торговых центрах. В поле зрения контролеров попали 107 человек, 17 из которых QR-кодов не имели. В отношении них составили протоколы об административных правонарушениях.
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России оценивается уже в 53,7%. Из всех регионов пока только один достиг необходимой отметки в 80% — это Севастополь. На 3 декабря в стране первым компонентом провакцинировано более 72 млн человек. Полный курс вакцинации прошли почти 64 миллиона россиян.
- Казанский суд приговорил 11-кратного чемпиона России по хоккею на траве, экс-нападающего сборной страны Антона Корнилова к 4 годам и 3 месяцам принудительных работ за кражу 27,6 млн рублей. Гособвинение просило для него и соучастника преступления Альберта Бектемирова четыре года колонии общего режима.
- В Казани разрешили проведение детских новогодних утренников. Первая новогодняя елка с Дедом Морозом и Снегурочкой пройдет уже завтра в кинотеатре «Мир». На детский праздник смогут попасть 100 человек, что соответствует требованию о 50%-ной заполняемости зала. Вход исключительно по QR–кодам.
- По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в Татарстане впервые за последние 11 недель на фоне введения QR-кодов отмечается некоторое снижение заболеваемости COVID-19. Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России. В РТ недельные темпы прироста уменьшились на 5,5%, однако вместе с этим показатели заболеваемости за ноябрь превысили октябрьские в 1,5 раза. Подробности — в материале «Реального времени».
- К середине декабря Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19. Проект документа уже направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Какие именно заболевания исключат из списка противопоказаний, пока не уточняется.
- В зеленодольской многоэтажке на ул. Ленина, 39а, пострадавшей в конце марта при взрыве газа в одной из квартир, заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, в ближайшее время дом планируют сдать в эксплуатацию. Тендер на 37 миллионов на проведение работ выиграла компания «РСС Инжиринг». Средства на восстановление девятиэтажки выделили из республиканского бюджета. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». По данным регулятора, компания нарушала допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.
- В Татарстане трое медиков предстанут перед судом по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и халатности — по версии следствия из-за их ошибки бывший военный лишился ног. В январе 2017 года житель Лениногорска попал в травматологическое отделение больницы с переломом ноги. В период подготовки к операции врач анестезиолог-реаниматолог был пьян и не выявил имевшееся у пациента противопоказание к спинномозговой анестезии. Пациенту неоднократно вводилась спинномозговая игла, что привело к некрозу спинного мозга. Врачи свою вину не признают.
- В отношении ООО «Барсил», бывшего генерального арендатора и оператора зеленодольского ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения. Временным управляющим компании утвердили члена Ассоциации МСОПАУ Сергея Турло. Судебное заседание по рассмотрению дела о признании «Барсил» банкротом назначено на март 2022-го.
- В Казани на форуме «Казаныш» подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект — рассматривались объекты и проектные решения в области архитектуры внешнего благоустройства, согласованные за последние пять лет. В конкурсе участвовала 41 компания, на рассмотрение представили 112 объектов в номинациях «Лучший жилой комплекс», «Лучший индивидуальный жилой дом», «Лучшее общественное здание», «Лучшее офисное здание», «Лучший объект благоустройства», «Лучший историко-архитектурный объект», «Лучший арт-обьект» и «Новая жизнь объекта (реновация)».
- Компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф размером до 10% годовой выручки за повторное неудаление запрещенной в России информации. Суд должен рассмотреть полученные от Роскомнадзора материалы 24 декабря.
- Белую мечеть в Болгаре планируют капитально отремонтировать. Уже проведена государственная экспертиза и получена вся необходимая документация на проведение работ.
- В Татарстане объявили конкурс по созданию народного логотипа и фирменного знака Года цифровизации — таковым в республике объявлен грядущий 2022-й. Жюри отберет десять финалистов, оценивая работы на оригинальность, эстетичность проекта и его соответствие теме конкурса. Победителям обещают призы.
- В Москве выписали последнего пострадавшего 20 сентября при стрельбе в Пермском университете. Пациент уже вернулся в свой родной город. Всего лечение в столице после трагедии проходили семь человек.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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