В Татарстане троих медиков будут судить за халатность — из-за ошибки бывший военный лишился ног

В Татарстане завершено расследование против 67-летнего заведующего травматологическим отделением, 37-летнего врача травматолога-ортопеда и 54-летнего врача анестезиолога-реаниматолога ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ». Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью и халатности, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Следствие сообщает, что в январе 2017 года житель Лениногорска Юрий Тимошенко попал в травмотологическое отделение больницы с переломом ноги. В период подготовки к операции врач анестезиолог-реаниматолог был пьян. Он не выявил имевшееся у пациента противопоказание к спинномозговой анестезии. Пациенту неоднократно вводилась спинномозговая игла.

Вследствие этого у пациента развился некроз спинного мозга. После этого заведующий травматологическим отделением и лечащий врач — травматолог-ортопед сделали Тимошенко операцию по установке аппарата «Илизарова». Спустя время у него зафиксировали неврологические нарушения. Была необходима незамедлительная консультацию с врачом-неврологом, однако заведующий отделением провел ее лишь спустя сутки.

Следствие полагает, что к поражению спинного мозга пациента привели действия обвиняемых. Результат — пациенту потребовалась ампутация обеих ног.

Медики не признали причастность к преступлению. Следствие направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Фото: sledcom.ru

Расследуя дело, сотрудники Следкома узнали, что потерпевший — бывший десантник, в 90-е прошедший Чеченскую компанию. Он был удостоен многочисленных наград и благодарностей от президента России. Выяснилось, что у мужчины нет собственного жилья, он долгие годы проживает с пожилой матерью в арендуемой квартире.

Руководитель СУ СК РФ по РТ Валерий Липский вышел к руководству Лениногорского района с инициативой поддержать мужчину в трудной жизненной ситуации. Районная администрация откликнулась на предложение. Тимошенко оказали финансовую поддержку, он смог приобрести квартиру в собственность. Сотрудники следственного управления обставили ее мебелью и передали в дар Тимошенко необходимую ему электрическую коляску.

Маргарита Головатенко