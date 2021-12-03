В Набережных Челнах начали штрафовать пассажиров без QR-кодов

В Набережных Челнах начали штрафовать пассажиров без QR-кодов. За сутки выявлено 17 нарушителей, пишут «Челнинские известия».

Накануне были проверены магазины, торговые центры и общественный транспорт. В поле зрения контролеров попали 107 человек, из которых 17 человек QR-кодов не имели. В отношении них составили протоколы об административных нарушениях.

Материалы будут переданы в Набережночелнинский городской суд, где определят размер штрафа.

Кроме этого, 82 жителям города выписаны штрафы за отсутствие медицинских масок в магазинах. Еще пять человек были задержаны без масок в общественном транспорте.



Ольга Шагиева