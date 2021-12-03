РБК: пост гендиректора VK займет Владимир Кириенко

Пост гендиректора интернет-холдинга VK может занять первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.

Кириенко занимает пост старшего вице-президента по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком» с сентября 2016 года. Он отвечает за цифровую трансформацию компании, развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.



Сегодня стало известно, что пост гендиректора VK покидает Борис Добродеев. До избрания нового руководителя компании он продолжит исполнять свои обязанности.

Пост гендиректора VK Добродеев занял в 2016 году. Сейчас он решил вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд.

