В Татарстане отремонтируют Белую мечеть в Болгаре

Фото: Михаил Козловский

В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть. Об этом сообщается на сайте Главгоэкспертизы России.

«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре рассмотрело документацию по капитальному ремонту Белой мечети в городе Болгар. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕСПС», — говорится в сообщении.

Фото: Михаил Козловский

Проект предусматривает проведение капремонта. Заказчиком выступит Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан.

Белая мечеть — Главная Instagram-достопримечательность Болгара. Она может вместить до ста человек. В комплекс также входят медресе и резиденции духовенства.

Ольга Шагиева