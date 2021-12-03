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В Татарстане отремонтируют Белую мечеть в Болгаре

10:11, 03.12.2021 1
В Татарстане отремонтируют Белую мечеть в Болгаре
Фото: Михаил Козловский

В Болгаре капитально отремонтируют Белую мечеть. Об этом сообщается на сайте Главгоэкспертизы России.

«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре рассмотрело документацию по капитальному ремонту Белой мечети в городе Болгар. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕСПС», — говорится в сообщении.

Фото: Михаил Козловский

Проект предусматривает проведение капремонта. Заказчиком выступит Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан.

Белая мечеть — Главная Instagram-достопримечательность Болгара. Она может вместить до ста человек. В комплекс также входят медресе и резиденции духовенства.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:04
    Может просто сразу надо качественно производить строительные работы, а не ремонтировать через каждые 5,10 лет?
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