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Уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7%

14:44, 03.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%, сообщает RT со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

По состоянию на 3 декабря вакцинацию первым компонентом провели 72 078 412 раз, вакцинацию полного цикла сделали 63 961 690 раз.

Фото: realnoevremya.ru

В России за последние сутки подтвердились 32 930 случаев заболевания коронавирусом.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России снижается заболеваемость коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан

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