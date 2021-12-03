Уровень коллективного иммунитета в России достиг 53,7%
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%, сообщает RT со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.
По состоянию на 3 декабря вакцинацию первым компонентом провели 72 078 412 раз, вакцинацию полного цикла сделали 63 961 690 раз.
В России за последние сутки подтвердились 32 930 случаев заболевания коронавирусом.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России снижается заболеваемость коронавирусом.
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