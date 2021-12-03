Умерла актриса Нина Ургант

В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», — сказала собеседница агентства.

Нина Ургант родилась в городе Луге Ленинградской области. С 1954 года она выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. На ее счету в «Ленкоме» более 20 ролей. С 1962 года Ургант работала в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр).

Тогда же она сыграла свою первую большую роль в кино — в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление». За ней последовали роль Люси в фильме «Я родом из детства» (1966) и роль Анны Михайловны в фильме «Сыновья уходят в бой» (1969) Виктора Турова.

Большую известность актрисе принесла роль медсестры Раи из фильма «Белорусский вокзал» (1970) Андрея Смирнова.

Маргарита Головатенко