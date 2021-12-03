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Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения против «Барсил»

11:21, 03.12.2021
Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения против «Барсил»
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ООО «Барсил» процедуру наблюдения, такая информация есть на сайте суда.

Временным управляющим утвердили члена Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (МСОПАУ) Сергея Турло.

Судебное заседание по рассмотрению дела о признании «Барсил» банкротом состоится 14 марта 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В ноябре «Реальное время» выяснило, что ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», совладельцем которого не так давно стала «дочка» Сбербанка, решило обанкротить своего бывшего генерального арендатора и оператора комплекса — ООО «Барсил». По заявлениям УК, «Барсил» не выполнил обязательства перед своими арендаторами в части возвращения страховых депозитов.

Судебные тяжбы между ними начались еще в 2020 году. Сумма исковых требований составляла 200 миллионов рублей, но в итоге суд обязал выплатить «Новой Туре» немного меньше — 184,8 миллиона рублей.

Подробнее о банкротном деле — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Бизнес Татарстан Барсил

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