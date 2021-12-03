В Казани осужден 11-кратный чемпион России по хоккею на траве

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

4 года и 3 месяца принудительных работ получил за кражу 27,6 млн рублей 11-кратный чемпион России по хоккею на траве, бывший нападающий сборной страны Антон Корнилов. Такой приговор ему вынес Вахитовский суд Казани, освободив осужденного из-под стражи, сообщили «Реальному времени» в суде.



Соучастника кражи Альберта Бектемирова также ждет трудовая повинность в исправительном центре ФСИН, но на три месяца дольше, чем у приятеля. В прениях гособвинитель Елена Петрова из прокуратуры Вахитовского района запрашивала для обоих фигурантов по 4 года колонии общего режима.

Согласно приговору, осужденным предстоит в солидарном порядке возмещать ущерб потерпевшему «Татсоцбанку». Бектемиров уже выплатил примерно 10% от общей суммы похищенного.

Судом установлено: преступление стало возможным благодаря некой «уязвимости в системе платежей», в результате которой даже при некорректном заполнении заявки на перевод денег в «Татсоцбанк» со стороннего банка указанный счет пополнялся на сумму перевода — за счет «технического аванса» со стороны банка-получателя, однако возмещение в этот банк так и не поступало. Используя эту уязвимость, на электронных переводах — с карты «Халва» Бектемирова на карту Корнилова в «Татсоцбанке», без подтверждения платежа, подсудимые и наварили те самые 27 млн с апреля 2017-го по июнь 2020-го.

Последний год миллионеры провели в СИЗО. Расследованием дела занимались сотрудники МВД Татарстана.

Приговор пока не вступил в силу.