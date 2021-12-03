ЦБ отозвал лицензию у ПАО «АСКО-Страхование»

Фото: ЦБ РФ

Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.

Лицензия отозвана приказом от 3 декабря 2021 года.

«Отозвать лицензии от 18.07.2018 СИ №2243 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 18.07.2018 СЛ №2243 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 18.07.2018 ОС №2243-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств публичного акционерного общества «АСКО-Страхование», — сообщил регулятор.

По данным регулятора, «АСКО-Страхование» нарушало допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник».

Ольга Шагиева