Первым в России коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% достиг Севастополь

Фото: Максим Платонов

Севастополь стал абсолютным лидером по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу в России. В городе этот показатель составил 80,8%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, еще в шести субъектах страны коллективный иммунитет превысил 72%. К ним относятся Чукотский автономный округ, Республика Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область и Москва, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: Максим Платонов

Сегодня Голикова рассказала, что в целом по России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составил 53,7%. Первую прививку сделали 72 078 412 россиян, полный курс вакцинации завершили 63 961 690 человек.

Диана Жиленкова