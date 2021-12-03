Мурашко: в России снижается заболеваемость коронавирусом
В России снижается заболеваемость коронавирусом. Число заболевших приблизилось к 900 тысячам человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы спустились уже на количество заболевших и наблюдаемых в системе здравоохранения, приближающихся к 900 тысяч», — приводит слова Мурашко «Интерфакс».
Тем не менее глава ведомства считает, что это все еще слишком высокий показатель. Необходимо продолжать мероприятия по вакцинации и ревакцинации населения.
В Татарстане провакцинировано 2 053 827 граждан.
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