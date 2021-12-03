Новости общества

13:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мурашко: в России снижается заболеваемость коронавирусом

11:58, 03.12.2021
Мурашко: в России снижается заболеваемость коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России снижается заболеваемость коронавирусом. Число заболевших приблизилось к 900 тысячам человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы спустились уже на количество заболевших и наблюдаемых в системе здравоохранения, приближающихся к 900 тысяч», — приводит слова Мурашко «Интерфакс».

Тем не менее глава ведомства считает, что это все еще слишком высокий показатель. Необходимо продолжать мероприятия по вакцинации и ревакцинации населения.

В Татарстане провакцинировано 2 053 827 граждан.

Ольга Шагиева
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также