Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19
К середине декабря Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19. По словам врачей, противопоказаний для вакцинации немного.
Сейчас ведомство разрабатывает документ. Проект документа направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Какие именно заболевания будут исключены из списка противопоказаний, пока не уточняется.
Как пишут «Известия», противопоказания обновят конкретно к каждому препарату. Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «Эпиваккорона» — онкобольным.
Также Минздрав разработает единые правила получения медотвода от вакцинации от коронавируса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым