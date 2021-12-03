Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19

К середине декабря Минздрав РФ обновит список медотводов от вакцинации против COVID-19. По словам врачей, противопоказаний для вакцинации немного.

Сейчас ведомство разрабатывает документ. Проект документа направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. Какие именно заболевания будут исключены из списка противопоказаний, пока не уточняется.



Как пишут «Известия», противопоказания обновят конкретно к каждому препарату. Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «Эпиваккорона» — онкобольным.

Также Минздрав разработает единые правила получения медотвода от вакцинации от коронавируса.

Ольга Шагиева