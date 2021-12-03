Минцифры Татарстана объявило конкурс народных логотипов Года цифровизации

Фото: Минцифры РТ

Минцифры Татарстана объявило о конкурсе среди дизайнеров, посвященном теме Года цифровизации, сообщает Минцифры РТ.



Министерство предлагает создать народный логотип и фирменный знак Года цифровизации. По окончании сбора заявок жюри отберет десять финалистов. Будут оцениваться оригинальность, эстетичность проекта и его соответствие теме конкурса.

Участвовать в конкурсе может любой гражданин России старше 18 лет. Работы принимают до 19 декабря. Победители получат ценные призы. За первое место обещают графический планшет Apple iPad Pro (2021) со стилусом Apple Pencil, за второе — iPhone 13, за третье — умную колонку «Яндекс.Станция Макс».

Сегодня в Казани на форуме «Казаныш», который проходил с 18 октября, подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект.

Маргарита Головатенко