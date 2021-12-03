«Смертность от ковида есть, и она нас крайне, крайне волнует»

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом падает

Впервые за последние 11 недель в Татарстане на фоне введения QR-кодов отмечается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом. Недельные темпы прироста уменьшились на 5,5%, сообщила сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Вместе с тем показатели заболеваемости за ноябрь превысили октябрьские в 1,5 раза.

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 236 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 38 760. Под наблюдением остается более 13,5 тысячи контактных с больными коронавирусом и лицами с подозрением на COVID-19.

При снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 по-прежнему сохраняется рост заболеваемости ОРВИ. И, по словам Авдониной, уменьшаться пока не будет. Продолжают выявлять и случаи гриппа — за последнюю неделю 14 заболевших. Всего выявлено 29 случаев, 26 из которых — это грипп А (H3N2).

Впервые за последние 11 недель в Татарстане на фоне введения QR-кодов отмечается некоторое снижение заболеваемости коронавирусом. Фото: Ринат Назметдинов

Нарушения нашли на каждом пятом объекте

Между тем предприятия продолжают нарушать антиковидные правила — в ноябре попался каждый пятый проверенный объект. Всего проверили 1 287 объектов, в 263 (20%) из которых нашли нарушения, сообщила Авдонина. Для сравнения — в октябре было проведено 935 проверок — с нарушениями работали 17% объектов.

За ноябрь на нарушителей составили 252 протокола и наложили штрафов на два миллиона рублей. Деятельность восьми предприятий приостановили в связи с выявлением грубых нарушений.

Поэтому пока в Татарстане не собираются снимать антиковидные ограничения и смягчать их для предприятий общепита в новогоднюю ночь.

— За ноябрь количество нарушителей [среди предприятий] увеличилось. Мы видим, что выросла доля нарушений среди предприятий торговли и общественного питания, — сказала замглавы Роспотребнадзора.

На неделе Управление Роспотребнадзора по Татарстану проверило 277 объектов на исполнение постановления об обязательной вакцинации против коронавируса, нарушения нашли в 27. В рамках документа привито 925 837 человек.

Пока в Татарстане не собираются снимать антиковидные ограничения и смягчать их для предприятий общепита в новогоднюю ночь. Фото: Максим Платонов

«Придет через полтора месяца — хорошо. Не придет вообще — еще лучше»

По миру продолжает распространяться новый штамм коронавируса «омикрон». Система здравоохранения готова к его выявлению, заявил замминистра здравоохранения — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в республике достаточно коек во временных ковидных госпиталях — резерв может достигать 20—30%, причем это касается не только крупных городов.

— Придет через полтора месяца — хорошо. Не придет вообще — еще лучше. Давайте посмотрим. В любом случае система здравоохранения к этому готова с точки зрения того, что сейчас есть куда госпитализировать, и амбулаторная служба готова к тем нагрузкам, которые потенциально могут на ней сосредоточиться, — сказал замминистра.

Какого-то специфического лечения в отношении «омикрона» не будет.

— За два года существования ковида у нас сменилось 13 клинических рекомендаций. Это говорит о том, что постоянно идет совершенствование методик лечения. И эти методические рекомендации диктуют, какими препаратами наиболее эффективно возможно лечение. Когда у нас был «уханьский» штамм — лечение было одно, когда «дельта» — я бы не сказал, что лечение кардинальным образом поменялось, — отметил Жаворонков.

Какого-то специфического лечения в отношении «омикрона» не будет. Фото: Ринат Назметдинов

В чем причины «сверхсмертности»

Обсудили сегодня и «сверхсмертность» — термин, появившийся после исследования МГУ. Ученые сравнили годы пандемии с «доковидными» показателями. Разница в смертности составляет порядка 800 тысяч человек, а по информации оперштаба на 2 декабря, от коронавируса умерли 277,6 тысячи человек.

— Смертность от ковида есть, и она нас крайне, крайне волнует. Именно поэтому были развернуты все эти инфекционные госпитали. Если бы мы понимали, что смертность от ковида очень низкая, то никто бы не стал разворачивать все эти «ковидные» госпитали, все бы лечились на дому, и все на этом, — прокомментировал исследование замглавы Минздрава РТ.

Почему система здравоохранения так опасается коронавируса? Причина в осложнениях после болезни, которые делятся на ранние и поздние.

— Ранние осложнения — к примеру, когда пациент уже не болеет ковидом, когда он уже «отрицательный», когда уже идет процесс восстановления, но происходит, к нашему глубочайшему сожалению, смерть от тромбоэмболии легочной артерии. Это когда оторвался тромб и заблокировал жизненно важные сосуды. А есть поздние осложнения, которые приводят к «сверхсмертности» — когда происходят необратимые последствия в тех же самых сосудах ввиду сгущения крови, — объяснил Жаворонков.

По информации оперштаба на 2 декабря, от коронавируса умерли 277,6 тысячи человек. Фото: Илья Репин

Есть третий контингент — это больные с хроническими заболеваниями, которые должны были лечиться на тех койках, что сегодня находятся под статусом инфекционных.

Дарья Пинегина