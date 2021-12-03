Google и Meta в России могут получить оборотный штраф до 10% годовой выручки

Компаниям Google и Meta грозит оборотный штраф размером до 10% годовой выручки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.



Суд рассмотрит полученные от Роскомнадзора материалы 24 декабря 2021 года. Протоколы составлены по части 5 статьи 13.41 КоАП за повторное неудаление информации. Наказание по этому правонарушению предусматривает для юридических лиц от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

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Ранее российский суд уже штрафовал Google на 2 млн рублей и мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию.

Роскомнадзор потребовал от 13 иностранных IT-компаний открыть филиалы в России. Среди них Google, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber и другие.



Дарья Акимова