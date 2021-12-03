Последний пострадавший при стрельбе в пермском университете выписан из клиники в Москве

Последнего пострадавшего при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписали из больницы в Москве.

Пациент вчера вернулся в Пермь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Пермского края.

В пермском вузе 20 сентября студент первого курса открыл стрельбу. Пострадали более 40 человек, семь из них направили на лечение в Москву. Шесть человек погибли.

Фото: Максим Платонов

В октябре всех пострадавших выписали пермские больницы. Стрелявшего арестовали, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Маргарита Головатенко