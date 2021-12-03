Первую новогоднюю елку для детей разрешили провести в кинотеатре «Мир»

Фото: Максим Платонов (архив)

С завтрашнего дня Управление Роспотребнадзора по Татарстану разрешило проведение детских новогодних утренников в Казани. Первую новогоднюю елку с Дедом Морозом и Снегурочкой организует завтра ГБУ «Татаркино», а сам праздник пройдет в кинотеатре «Мир», сообщила «Реальному времени» администратор казанского кинотеатра Татьяна Мельникова.

По ее словам, на детский праздник разрешено допустить 100 человек, что соответствует требованию о 50%-ной заполняемости зала кинотеатра. Вход строго по QR–кодам. ТРК «Корстон» получил разрешение на проведение новогодних представлений для детей пока на четыре дня — со 2 по 5 января. Правда, здесь стоимость в полтора раза выше.

Отметим, что с 15 ноября этого года в Татарстане запрещено посещение кинотеатров без QR–кода. Под эти ограничения в первую очередь попали дети до 18 лет, составляющие значительную часть аудитории кинотеатров Казани. Так как прививки им не показаны в силу возраста, то их разрешено пускать в кинозалы только со взрослыми, у которых есть QR –коды.

Луиза Игнатьева