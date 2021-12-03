Минниханов поручил проверить Минмолодежи и Минлесхоз Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверки в Министерстве по делам молодежи и Министерстве лесного хозяйства после выявленных антикоррупционной проверкой нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал поручение премьер-министру Алексею Песошину провести служебные проверки в Министерстве по делам молодежи и Министерстве лесного хозяйства по фактам тех нарушений, которые были выявлены в ходе антикоррупционной проверки», — приводит сообщение ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало, что Министерство по делам молодежи Татарстана уличили в махинации при закупке палаток для проведения форума в Билярске. Их стоимость завысили более чем на 2 миллиона рублей.



Ольга Шагиева