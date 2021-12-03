У двух прилетевших из ЮАР пассажиров выявили коронавирус
У двух пассажиров, прибывших частным рейсом сегодня в Россию из ЮАР, выявлен коронавирус. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Штаммовая принадлежность выясняется. Биоматериал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Прибывшие находились в карантине по прилете. В настоящее время оба госпитализированы
Накануне стало известно, что Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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