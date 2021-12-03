Перевоплощение пострадавшего от взрыва газа дома в Зеленодольске обошлось в 37 миллионов

Работы на стадии завершения

Как стало известно «Реальному времени», ремонтно-восстановительные работы в многоэтажном доме в Зеленодольске на ул. Ленина, 39а, где в марте этого года прогремел взрыв газа, унесший жизни двух человек, обошлись в 37,2 миллиона рублей. Именно такую цену предложил победитель электронного аукциона — «РСС Инжиринг». Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана, изначально на них готовились выделить свыше 37,5 миллиона рублей.

На возможность провести работы в девятиэтажке, помимо «РСС Инжиринга», претендовала еще одна компания — ООО «Аркада Строй Универсал». К слову, оба конкурсанта предложили одинаковые, до копеек, суммы. Решающим фактором оказалось время. «РСС Инжиринг» опередил своего конкурента с предложением на 8 секунд и вырвал победу в аукционе.

Согласно документации, компании необходимо по заказу Главстроя Татарстана до 31 января 2022 года закончить требуемые работы в пострадавшем от взрыва многоэтажном доме. Однако, как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района РТ, работы по частичному демонтажу и восстановлению пяти этажей дома по ул. Ленина, 39а завершены еще в октябре текущего года.

В многоэтажном доме в Зеленодольске на ул. Ленина, 39а в марте этого года прогремел взрыв газа, унесший жизни двух человек. Фото: Александр Артемьев

— В настоящее время на стадии завершения весь комплекс ремонтно-восстановительных работ, продолжается приемка вновь смонтированной системы газоснабжения. В самое ближайшее время дом будет сдан в эксплуатацию, — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Часть жителей пострадавшего от взрыва дома пока проживают у родственников. Некоторые предпочли воспользоваться помощью властей — 25 из 50 проживающих в многоэтажке семей муниципалитет предоставил благоустроенное жилье. Им, помимо этого, выделили единовременную материальную помощь и оказали прочую необходимую поддержку, заверили в пресс-службе Зеленодольского района.



Усиление конструкций многоэтажки

Взрыв газа в зеленодольской девятиэтажке 1975 года постройки прогремел вечером 29 марта этого года. Пострадали квартиры почти на всех этажах дома, окна были выбиты даже не первом этаже, хотя все случилось на седьмом. Ударная волна обрушила семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания, но до пожара дело не дошло. В доме на тот момент проживало 96 человек.



В самой девятиэтажке на утро после взрыва, 30 марта, последствия случившего снаружи выдавали лишь выбитые окна, небольшие пятна копоти на фасаде здания, плюс рядом со зданием дежурили двое полицейских. Однако картина ущерба была нагляднее со двора: балкон квартиры на седьмом этаже, которая и стала эпицентром, был снесен начисто, фасад балкона над ним торчал под углом к стене дома. Очевидцы рассказывали, что ночью остатки балкона болтались на дереве — просто к утру успели сделать уборку.

Ударная волна обрушила семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания, но до пожара дело не дошло. Фото: Александр Артемьев

Без стекол остались даже квартиры в соседних домах, в основном были повреждены балконы и остекление старых оконных рам. Пострадали, хоть и не сильно, припаркованные рядом автомобили. В городе ночью пришлось ввести режим ЧС муниципального характера.



— Проектом предусмотрен частичный демонтаж пяти этажей 9-этажного жилого дома по ул. Ленина, 39а в Зеленодольске, — следует их технического задания. В документации прописали снос будки выхода на крышу, технического этажа и этажа с пятого по девятый (в осях А-В3-5).

При демонтаже взрывной или прочие специальные способы обрушения, требующие эвакуацию людей, не использовали. Конструктивные элементы, если верить техзаданию, разбирали поэтапно при помощи автокрана. В первую очередь под снос определили трубопроводы и инженерные коммуникации внутренней системы. Затем рабочие, согласно техзаданию, должны были разобрать кровлю, перекрытия и ненесущие внутренние и наружные стены. Последними в списке на демонтаж указали несущие конструкции — кровлю и стены.

Специалисты «Татинвестгражданпроекта» обследовали дом 30 марта. Фото: предоставлено «Татинвестгражданпроектом»

Демонтаж, согласно техзаданию, проводился для обновления и повышения устойчивости многоэтажки. «На основании рекомендаций (п.5.2 «Технического отчета по результатам визуального осмотра строительных конструкций жилого дома, расположенного по адресу: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, д.39а», выполненного ГУП «Татинвестгражданпроект» 30.03.2021 года) проектом предусмотрены мероприятия по усилению конструкций здания в осях 2-5/А-В, а именно: замена участков наружной и внутренней стен, сборных многопустотных плит перекрытия пятых-девятых этажей на монолитные плиты, разрушенных сборных ребристых плит покрытия, перегородок, лестничных маршей и площадок, кровли, ограждений лестниц и балконов», — говорится в документации.

Специалисты «Татинвестгражданпроекта» обследовали дом еще 30 марта. Тогда они дали предварительную оценку разрушениям, заявив, что на восстановление дома, в зависимости от сложности повреждений, уйдет от одной недели до месяца.

Ремонтировать здание начали в апреле, а в конце ноября дом уже выглядел отремонтированным.

Две жертвы и уголовное дело

Мартовский взрыв газа в Зеленодольске вылился в уголовное дело — трагедия унесла жизни двух жильцов. Погибли 87-летний пенсионер Михаил Тимохин — хозяин квартиры, ставшей эпицентром громкого события, и 70-летняя женщина, которую после случившегося в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Всего, включая скончавшуюся пенсионерку, в больницу в результате взрыва попали пять человек.

Дело завели по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в ночь взрыва, а прокуратура взяла его на особый контроль. Предполагаемую виновницу преступления задержали на следующий день после трагедии — нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Наталью Евдокимову заподозрили в преступной халатности с отказом в госпитализации Тимохина. В день взрыва пенсионер был у нее на приеме.



Уже 1 апреля суд отправил женщину под домашний арест. Евдокимова свою вину нет признавала и утверждала, что Тимохин, который, как рассказывали его родственники, угрожал устроить взрыв в доме, от госпитализации отказался. Оснований для применения принудительных мер врач не усмотрела — пенсионер был плохо одет и находился в состоянии опьянения, но никаких суицидальных мыслей не высказывал.

На ее сторону встали и эксперты Минздрава Татарстана. Они напомнили, что для принудительной госпитализации необходимы признаки тяжелого психического расстройства, когда пациент своими высказываниями, поведением, действиями, симптоматикой представляет непосредственную опасность для себя и окружающих. По их словам, принимать решения о госпитализации, основываясь только на утверждениях родственников, Евдокимова не могла.



Спустя две недели Евдокимой смягчили меру пресечения — Верховный суд Татарстана назначил запрет определенных действий. Домашний арест, предполагающий полную изоляцию, женщине не подходил — в силу заболевания ей необходимо посещать врача и покупать себе лекарства. Запрет определенных действий женщине продлевали в конце мая.



Нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Наталью Евдокимову заподозрили в преступной халатности с отказом в госпитализации Тимохина. Фото: kazanfirst.ru

Осенью всплыло новое обстоятельство, на основании которого суд освободил Евдокимову от меры пресечения и ограничился подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Адвокат женщины Павел Мазуренко в суде представил результаты экспертизы, которая установила, что Тимохин на момент смерти находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и умер от ишемической болезни сердца, осложненной отеками легких и мозга, еще до взрыва газа. Кроме того, утверждал защитник, пенсионер в такой ситуации и вовсе был лишен способности совершить какие-либо действия с газом.

— Родственники — вот эти три сопровождающих лица — мне не сказали, что пенсионер конкретно собирается взорвать дом или покончить жизнь самоубийством. Они сказали, что дедушка как-то неправильно ведет себя и что он как будто бы может — именно «может»! — открыть газ, — рассказывала в суде убежденная в своей невиновности Евдокимова.



Позже прокуратура пыталась через суд вернуть врача под запрет определенных действий. Однако в октябре Верховный суд согласился с решением Советского районного суда Казани освободить Евдокимову от этой меры пресечения.

Адвокат женщины заявил, что намерен добиться прекращения уголовного дела в отношении своей подзащитной. Он направил обращение в прокуратуру с анализом доказательств по делу, настаивая на том, что в действиях Евдокимовой отсутствует состав преступления.



Татьяна Демина