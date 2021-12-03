На форуме «Казаныш» в Казани подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на форуме «Казаныш», который проходил с 18 октября, подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект. На конкурсе рассматривались объекты и проектные решения в области архитектуры внешнего благоустройства, согласованные за последние пять лет — с 2017 по 2021 год.



В конкурсе участвовала 41 компания, на рассмотрение представили 112 объектов и предложений в 11 номинациях. Победителей выбирали с помощью открытого онлайн-голосования и голосования членов жюри.

Призовые места получили:

«Лучший жилой комплекс» — Savin House группы компаний «Садовое кольцо»;

«Лучший индивидуальный жилой дом» — дом по ул. Куземетьевской, 16, ООО «АСК «ЭСФОЭС Архитекст»;

«Лучшее общественное здание» — здание по ул. Ершова, ООО «МостафПроектСтрой»; общежитие КГЭУ по ул. Красносельской, ООО «Интарсия»;

«Лучшее офисное здание» — Urban Business center, Bespoke;

«Лучший объект благоустройства» — бульвар Art City, АО «УК «Унистрой»; благоустройство озера Комсомольского в Дербышках, авторский коллектив;

«Лучший историко-архитектурный объект» — Особняк Стахеева по ул. Лобачевского д. 10, «Татгражданинвестпроект»;

«Лучший арт-обьект» — мурал «Я могу дышать», группа компаний СМУ-88;

«Новая жизнь объекта (реновация)» — торговые ряды Хлебного базара, комплекс 1976 года, ООО ДК «Основа»; культурный центр «Сайдаш», студия архитектуры и дизайна Plan.

Оценивались своеобразие и отражение национального колорита города, их лаконичность, выразительность, стилевое решение, комплексность реализации и др.

Форум «Казаныш» собрал более 500 участников. В нем участвовали российские архитекторы, девелоперы и строители.

Маргарита Головатенко