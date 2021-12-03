На форуме «Казаныш» в Казани подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект
В Казани на форуме «Казаныш», который проходил с 18 октября, подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект. На конкурсе рассматривались объекты и проектные решения в области архитектуры внешнего благоустройства, согласованные за последние пять лет — с 2017 по 2021 год.
В конкурсе участвовала 41 компания, на рассмотрение представили 112 объектов и предложений в 11 номинациях. Победителей выбирали с помощью открытого онлайн-голосования и голосования членов жюри.
Призовые места получили:
- «Лучший жилой комплекс» — Savin House группы компаний «Садовое кольцо»;
- «Лучший индивидуальный жилой дом» — дом по ул. Куземетьевской, 16, ООО «АСК «ЭСФОЭС Архитекст»;
- «Лучшее общественное здание» — здание по ул. Ершова, ООО «МостафПроектСтрой»; общежитие КГЭУ по ул. Красносельской, ООО «Интарсия»;
- «Лучшее офисное здание» — Urban Business center, Bespoke;
- «Лучший объект благоустройства» — бульвар Art City, АО «УК «Унистрой»; благоустройство озера Комсомольского в Дербышках, авторский коллектив;
- «Лучший историко-архитектурный объект» — Особняк Стахеева по ул. Лобачевского д. 10, «Татгражданинвестпроект»;
- «Лучший арт-обьект» — мурал «Я могу дышать», группа компаний СМУ-88;
- «Новая жизнь объекта (реновация)» — торговые ряды Хлебного базара, комплекс 1976 года, ООО ДК «Основа»; культурный центр «Сайдаш», студия архитектуры и дизайна Plan.
Оценивались своеобразие и отражение национального колорита города, их лаконичность, выразительность, стилевое решение, комплексность реализации и др.
Форум «Казаныш» собрал более 500 участников. В нем участвовали российские архитекторы, девелоперы и строители.
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