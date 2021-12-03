Борис Добродеев покидает пост генерального директора VK

Борис Добродеев покидает пост генерального директора интернет-холдинга VK. Такое решение он принял сам, сообщает пресс-служба компании.

«У меня много планов: вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая AliExpress Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Но в ближайшее время я сосредоточусь на том, чтобы плавно передать дела и сделать переходный период максимально гладким для акционеров, спокойным для команды и незаметным для миллионов наших пользователей», — говорится в обращении Добродеева.

Добродеев продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового гендиректора.

Добродеев работал в должности гендиректора с 2016 года. С 2014 по 2016 год он был директором по стратегии и развитию компании и гендиректором «ВКонтакте». До этого, в 2013—2014 годах, занимал пост заместителя генерального директора «ВКонтакте».

Накануне стало известно, что холдинг российского бизнесмена Алишера Усманова USM вышел из капитала VK, продав 45%-ную долю, которой владел через «МегаФон», группе СОГАЗ.



Татьяна Демина