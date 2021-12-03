Подарок на День юриста: как освобождали «генерала» казанской оборонки

Завод приготовил для суда 20 млн на залог за Шацких, а ФСБ обвинила его в поддержке традиций преступной среды

Фото: Ирина Плотникова

В свой дачный дом в Боровом Матюшино вернулся сегодня гендиректор казанского завода «Электроприбор» Павел Шацких. По дороге забрал паспорт и вещи из СИЗО, где он провел почти полгода. Ровно столько времени понадобилось судам, чтобы разобраться, относится ли инкриминируемая Шацких афера на 446 млн рублей к сфере предпринимательства, и прийти к выводу — «дальнейшее содержание под стражей не может быть признано законным». Насколько казанские изделия для беспилотников «Орлан-10» дешевле израильских, чем обвиняемый заслужил отрицательную характеристику в СИЗО и почему настаивает на невиновности — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

«Еще через одно заседание я буду «вором в законе»?»



— Этого заседания вообще не должно быть — нет фактов хищения! Они не установлены. А не установлены, потому что их нет! — заявил сегодня Вахитовскому райсуду обвиняемый в мошенническом хищении Павел Шацких. В райсуде повторно рассматривали ходатайство следователя УФСБ по РТ Ильдара Хасанзянова — продлить гендиректору ОАО «Казанский завод «Электроприбор» срок ареста до 8 февраля 2022 года. Решение о таком продлении на прошлой неделе аннулировал Верховный суд Татарстана.

Защитники «генерала» Ольга Шелковникова и Руслан Мадифуров сегодня предлагали смягчить меру пресечения, представив документы о наличии в собственности обвиняемого дачного дома в Лаишевском районе и огласив ходатайство от временного руководства ОАО.

— Завод готов внести за своего гендиректора залог в 20 млн рублей или любую сумму, назначенную судом, — сообщил адвокат Мадифуров.

Защитники «генерала» Ольга Шелковникова и Руслан Мадифуров сегодня предлагали смягчить меру пресечения

— А почему здесь нет сведений о наличии денежных средств на счету предприятия? — поинтересовался председательствующий судья Юрий Арсенюк.

— Если суд установит эту меру — в установленный срок сумма будет внесена, — обещал защитник.

Позже Мадифуров со ссылкой на ходатайство заводчан «Электроприбора» заявил, что уже происходят срывы гособоронзаказа и завод испытывает трудности.

— Почему? Потому что руководитель этого предприятия — успешный руководитель, который реализовывал эти контракты, находится под стражей! — считает адвокат.

В свою очередь следователь Хасанзянов напомнил — Шацких обвиняется в совершении группового тяжкого преступления.

— Хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа, нарушает режим нормального обеспечения экономической и общественной безопасности страны, — считает сотрудник ФСБ.

Далее представитель следствия сослался на нелестную характеристику обвиняемого из СИЗО: «К мерам воспитательного воздействия относится отрицательно. Поддерживает идеи и традиции уголовно-преступной среды». Никаких пояснений к этой фразе не последовало — ни о наколках, ни о нарушениях режима чекист не сказал.

— Потому что ему самому смешно! К следующему судебному заседанию я буду «криминальным авторитетом», еще через одно буду «вором в законе»? Ну что это?! — прокомментировал услышанное сам Павел Шацких в перерыве заседания.

С его слов, ни замечаний о нарушениях, ни поощрений в изоляторе он не заработал. Ну а связи с «отрицательно настроенными» к системе ФСИН лицами вынужден поддерживать, поскольку оказался в их среде...

«К следующему судебному заседанию я буду «криминальным авторитетом», еще через одно буду «вором в законе»? Ну что это?!» — прокомментировал Павел Шацких

Шацких в СИЗО — залог «скорейшего проведения следствия»?

Следователь Ильдар Хасанзянов поделился с судом оперативной информацией: «близкие родственники соучастника преступления Андрея Полшкова (замдиректора «СТД-Радикса» — поставщика завода «Электроприбор», — прим. ред.) занимают высокие должности в МВД по Татарстану». Якобы он мог совместно с ними препятствовать проведению сотрудниками ФСБ оперативных мероприятий и выявлению совершенного преступления. В подтверждение этой версии следователь сослался на найденную в телефоне обвиняемого Полшкова переписку с братом.

Отвечая на вопросы защиты, старший лейтенант юстиции уточнил — содержание переписки братьев свидетельствует о неких попытках «выйти на экспертно-криминалистический центр МВД». Впрочем, когда они предпринимались, неизвестно — Андрей Полшков с июня находится под домашним арестом.

Хасанзянов напомнил уже звучавшие обвинения в том, что перед задержанием Шацких «пытался скрыть следы преступления» — подготовить документы с обоснованием «правомерности привлечения подконтрольного ему юрлица (СТД-Радикс) в качестве соисполнителя госконтрактов, вынуждая свидетелей подписать их прошлыми датами». А еще представитель следствия высказал опасения, что в случае освобождения из СИЗО глава «Электроприбора» задействует широкий круг знакомств в госаппарате республики ради создания помех силовикам, а еще может скрыться, оказать давление, уничтожить доказательства...

Представитель прокуратуры РТ Вадим Серобаба поддержал коллегу из ФСБ. Он отметил, что основания для избрания крайней меры пресечения не изменились, перечислил доводы ходатайства и затем заявил: «Его нахождение в СИЗО будет способствовать скорейшему проведению предварительного следствия».

Представитель прокуратуры РТ Вадим Серобаба поддержал коллегу из ФСБ

— Удивительно слышать выступление гособвинителя, особенно в День юриста, — возразил адвокат Руслан Мадифуров, попутно поздравив коллег с профессиональным праздником.

Он напомнил — 23 ноября в Верховном суде РТ позиция прокуратуры РТ была прямо противоположной:

— С учетом определения суда кассационной инстанции от 10 ноября 2021 года они поддержали нашу жалобу. А сегодня говорят — основания не изменились...

Защитник напомнил — Шестой КСОЮ пришел к выводу: избрание стражи для Шацких в июне было незаконным, потому что суды первой и второй инстанции не рассмотрели вопрос о том, в какой сфере совершено преступление. Несмотря на законодательный запрет отправки в СИЗО бизнесменов и директоров предприятий по статье 159 УК РФ (мошенничество), если им вменяют хищения в рамках предпринимательской деятельности.

— Изменились ли основания? Да, изменились. Их признали незаконными! — констатировал Мадифуров.

Его коллега Ольга Шелковникова подчеркнула — в определении судебной коллегии Верховного суда РТ (по отмене решения о продлении ареста Шацких) со ссылкой на постановление Шестого КСОЮ указывается на необходимость заново решать вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, она просила Вахитовский суд учесть — глава «Электроприбора» сам заинтересован в скорейшем расследовании и установлении истины по делу.

Напомним, под стражей гендиректор казанского «Электроприбора» находится с 10 июня 2021 года. По версии ФСБ, Павел Шацких и зам по финансовым вопросам в «СТД-Радиксе» Андрей Полшков с 2017 года похитили 446,2 млн рублей по 26 госконтрактам для нужд Минобороны, завышая закупочные цены на комплектующие от «СТД-Радикса», которые требовались для производства камер, используемых в многофункциональных беспилотниках-авиаразведчиках «Орлан-10», они, в частности, применялись в Сирии.

По мнению Шацких, даже временная приостановка отгрузки продукции для беспилотников «Орлан» чревата ущербом вооруженным силам. Фото: techcult.ru

Шацких о рисках по «Орлану»: «Это нанесет колоссальный ущерб вооруженным силам»

По мнению арестованного, его уголовного дела не должно быть в принципе.

— Полгода следствие не может или не хочет, или умышленно затягивает... Ну предъявите хоть один факт хищения денежных средств! — обратился Павел Шацких из «аквариума» к представителю ФСБ. А прокурора попросил объяснить — в чем именно заключалась попытка скрыть «следы преступления»...

— Наша техника и программное обеспечение, что используется на «Орланах», полностью отечественные! До этого брали израильские аналоги, но уже на 2017 год мы поставляли в два раза дешевле их. А сейчас — в три раза дешевле, и качестве — несоизмеримо лучше. Здесь налицо экономический эффект от нашей деятельности, а не мифический ущерб, — заявил гендиректор казанского завода журналисту «Реального времени» после ухода судьи в совещательную комнату.

А еще поделился — реальной картиной положения дел завода сейчас не владеет, но информация о срывах поставок до него доходила:

— Сейчас такое время — конец года, когда могут быть отклонения в пределах квартала. Но до конца года или в указанный в договоре срок мы обязаны восстановить исполнение всех обязательств.

По мнению Шацких, даже временная приостановка отгрузки продукции для беспилотников «Орлан» чревата:

— С учетом нынешней ситуации непростой на западе наших границ это нанесет колоссальный урон вооруженным силам. Я надеюсь, этого не произойдет. В противном случае ответственность будет — на следствии.

В итоге суд постановил — в ходатайстве следствия отказать и избрать обвиняемому домашний арест на два месяца — до 3 февраля 2022 года — с установлением стандартных запретов и ограничений в части общения, средств связи, выхода из дома. Но с разрешением на прогулки — два часа в день.

Обвиняемого выпустили из «аквариума» без наручников

Более мягкие меры пресечения, по мнению суда, «не смогут обеспечить контроль за обвиняемым и исключить возможность оказания давления на иных участников процесса».

В решении приведен и анализ обвинения с выводом о наличии у суда «оснований полагать, что инкриминируемые Шацких деяния совершены в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем дальнейшее его содержание под стражей не может быть признано законным».

Обвиняемого выпустили из «аквариума» без наручников. Суд он покинул через центральный вход уже с представителями ФСИН.