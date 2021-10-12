Итоги дня: Mail.ru Group становится VK, новые назначения, дело против директора челнинского кранового завода
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 12 октября:
- Сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала введение ограничительных мер и обязательной вакцинации для категорий граждан. Такие жесткие меры — единственный выход в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей. . «Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо?", — отметила она. На вопрос о том, прислушаются ли в Казанском Кремле к просьбе рестораторов отсрочить введение системы QR-кодов, Галимова ответила: «А коронавирус можно отсрочить? Можно отсрочить распространение инфекции? Дать инфекции месяц и сказать: «Инфекция, давай ты пока месяц не будешь распространяться, и мы будем плавно входить». Знаете, это все равно, что будет тлеть: не полыхает же пока — не будем тушить пожар».
- В Казани днем эвакуировали сотрудников из зданий управления Роспотребнадзора по РТ. Эвакуация прошла в зданиях ведомства по адресу Б. Красная, 30 и Сеченова, 13а после поступившего сообщения о минировании. На месте работали правоохранительные органы, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.
- СК РФ по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова по факту уклонения от уплаты более 404 млн рублей налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2016—2019 годы он представил в налоговую инспекцию декларации, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с 9 «техническими» контрагентами. Тимербулатов занимал должность гендиректора завода с 2013 года. Организация НЧКЗ являлась поставщиком в 24 государственных контрактах на сумму более 323,7 млн рублей.
- Сегодня президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова помощником президента, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области. Этот пост он занимал с 2016 года. Врио губернатора региона назначен Михаил Евраев. Новым полпредом президента в Сибирском федеральном округе стал Анатолий Серышев. Также в Татарстане назначили трех новых чиновников. С 11 октября первым заместителем по делам молодежи стал Ринат Садыков, замминистра по делам молодежи — Софья Мустафина. С 11 октября Максим Рогожкин назначен на должность заместителя министра земельных и имущественных отношений.
- Сегодня Госкомитет Татарстана объяснил, какие изменения ждут туристов после введения противокоронавирусных мер в республике. Путешественники могут заселяться в отели и пользоваться соответствующей инфраструктурой в нем (ресторанами, кафе, фитнес-залом, бассейном), посещать все объекты культуры (музеи, выставки) как индивидуально, так и в составе организованной туристической группы, посещать экскурсии, театры, кинотеатры при заполняемости не более 50%, но не более 500 человек, официальные спортивные и физкультурные мероприятия, зрелищно-развлекательные, культурные мероприятия при заполняемости не более 50%, но не более 500 человек без предъявления QR-кода или справки о перенесенном COVID-19. А вот при посещении заведений общепита, спортцентров, бассейнов, торговых центров потребуется сертификат о вакцинации или ранее перенесенной болезни. Также документ необходимо предъявлять при посещении театров, кинозалов, официальных мероприятий при заполняемости мест более 70%. Всем лицам старше 65 лет требуется предъявлять действующие QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании.
- Генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев сегодня объявил, что компания сменит название на VK. Название «ВКонтакте» сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. При этом некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Таким образом, все проекты будут связаны едиными сервисами — VK ID, VK Pay, VK Combo и другими. После этого крупные бренды начали шутить о своем переименовании: Мегафон заявили, что будут называться «МФ», ПочтаБанк — «ПБ», ФК «Алания» — AV. Издание Sports.ru не осталось в стороне и написало в своем telegram-канале шуточное новостное сообщение: «Валерий Карпин принял решение переименоваться в VK».
- Президент России Владимир Путин, выступая сегодня перед депутатами Госдумы Восьмого Созыва, назвал бедность низкие доходы миллионов россиян главным врагом страны. Это угроза для стабильного развития и демографического будущего. Правительству было поручено в течение месяца разработать новые меры для социальной поддержки россиян. Предложения будут рассматриваться на совещании с главой государства в ближайшее время. Также глава государства предложил перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции с 2022 года. Путин попросил депутатов проводить просветительскую работу по популяризации вакцинации от коронавируса, настойчиво и терпеливо работать с людьми.
- Теплая и комфортная погода сохранится в Казани в ближайшую декаду, с 12 по 21 октября. Среднесуточные показатели будут на 4 градуса выше климатической нормы, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. С начала октября Татарстан находится под влиянием блокирующего высокого антициклона. Сейчас среднесуточная температура воздуха должна составлять порядка 6 градусов. На деле этот показатель составляет 9,5—10 градусов.
- На следующий день после введения в Татарстане системы QR-кодов в интернете появились объявления от предприимчивых жителей республики, готовые съездить за любого человека в торговые центры и другие объекты, на которых установили пропускной режим, и выполнить любое его поручение. Как выяснило «Реальное время», стоимость такой услуги начинается от 300 рублей. Все подробности — в материале интернет-газеты.
- Сегодня в Москве прошла встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. По словам Рябкова, в результате не было достигнуто никакого прогресса. Он не исключил дальнейших обострений в отношениях между странами, если стороны не приложат дополнительные усилия для их нормализации. Замглавы МИД допустил возможность заморозки работы дипломатических миссий России и США, но все же выразил надежду, что этого удастся избежать. Россия предложила США взаимное снятие всех ограничений в работе загранпредставительств.
- В России от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения — 43 млн человек, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19. Тем временем в Татарстане за минувшие сутки привились от инфекции 15 002 человек. С начала кампании по вакцинации в регионе вакцинировались 1 136 847 человек. Второй компонент вакцины получили 969 547 человек.
- Ситуация с коронавирусом в Татарстане, Башкирии и Оренбуржье вызывает особую тревогу. В России заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 16%. Еще в 11 субъектах РФ темпы прироста заболеваемости COVID-19 составили более 30%. Сейчас под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов. Заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для больных коронавирусом. В то же время Татарстан вошел в число регионов, где быстрее всего растут темпы вакцинации от COVID-19.
- Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турецкие отели незаконно требуют плату с находящихся на карантине российских туристов. Этот вопрос она обсуждала с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем в ходе рабочей поездки в республику. Если турист болеет COVID-19 на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Но некоторые отели нарушают это правило.
- Директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей сообщил сегодня, что ведомство отказалось от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году. Проект транспортной стратегии РФ, в котором предлагалась эта инициатива, был представлен год назад.
- Директор 175-й гимназии в Казани Амина Валеева не признала вину в халатности по уголовному делу о стрельбе в здании школы, рассказал «Реальному времени» ее адвокат Руслан Нагиев. Он предупредил, что его подзащитная не занимается сбором средств. Меру пресечения Валеевой не избрали, с ее участием планируются следственные действия.
- Международный валютный фонд улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%. В следующем году, по прогнозам специалистов фонда, рост мировой экономики не изменится и составит 4,9%.
- Общая сумма денег на банковских счетах татарстанцев, включая средства на счетах эскроу, по состоянию на 1 сентября 2021 года оценивалась почти в 672 млрд рублей, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Большая часть денежных средств хранится в рублях — 577,7 млрд рублей. За год эта сумма выросла на 4,4%. В иностранной валюте на счетах татарстанцев на 1 сентября насчитывалась сумма, эквивалентная 94,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичной датой прошлого года она сократилась на 2,4%.
- Доходы бюджета России и внебюджетных фондов от продажи нефти и газа могут составить 9 трлн рублей, соообщил старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко. Это будет выше, чем в допандемийном 2019. «Реальное время» выясняло, много это или мало?
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида сегодня заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Он указал на необходимость решения данного вопроса и добавил, что оставлять его следующим поколениям нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта территория принадлежит российскому государству и страна неоднократно на различных уровнях, в том числе и на уровне президента, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией для разрешения актуальных острых вопросов.
- Сегодня умер первый официальный представитель Следственного комитета России генерал-майор юстиции Владимир Маркин, занимавший должность руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации ведомства с 2011 по 2016 годы. Причины его смерти не сообщили.
- Сегодня днем казанском лицее №182 произошло задымление в раздевалке на первом этаже здания из-за замыкания power-bank в шкафчике. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет. До прибытия пожарных охранник применил углекислотный огнетушитель. Силам пожарной охраны дали отбой.
- Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому руководство ФСБ и МВД предлагается наделить правом принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков, если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой, в том числе, относятся организация массовых беспорядков. Это объясняется тем, что для совершения указанных преступлений в подавляющем большинстве случаев используются счета или электронные кошельки, открытые на небольшой промежуток времени на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента, что делает неэффективным их блокировку через суд.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для водителей в алкогольном опьянении. МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией необходимо проработать «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта — колесного (автомобили), самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), а также авиационного и железнодорожного. Также ведомствам поручено проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно.
- В Казани завтра откроется новый мобильный пункт вакцинации — в офисе Сбербанка по адресу улица Камалеева, 26/12. Часы работы: по будням с 9.00 до 17.00. Также в столице Татарстана продолжают работу семь мобильных пунктов в торговых центрах и домах культуры.
- Роспотребнадзор предложил сократить максимальный срок выполнения теста на коронавирус до 24 часов. Проект постановления главного санитарного врача России Анны Поповой появился на федеральном портале проектов нормативных актов. Сейчас, согласно действующему постановлению Роспотребнадзора, максимальный срок получения результатов теста на коронавирус составляет 48 часов.
- Сегодня президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в Кремле. Ожидается, что стороны обсудят заключенные договоренности по Нагорному Карабаху и «сверят часы» перед саммитом СНГ. В повестке лидеров также фигурируют актуальные вопросы развития двусторонних отношений России и Армении.
- На Украине из-за высоких цен на топливо начался газовый кризис. С проблемой столкнулись бюджетные учреждения и обычные граждане. Например, больницы и школы вынуждены платить за газ по цене 35000—45000 гривен ($1300—1700) за тысячу кубометров. В два раза подорожали и годовые тарифы, предназначенные для бытовых потребителей.
- Сегодня телеведущую Ксению Собчак допросили по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб один человек и пострадали еще двое. В своем telegram-канале она написала: «Почти три часа вопросов не имеющих вообще отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов . Я понимаю , для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи».
Татьяна Леухина
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