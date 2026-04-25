Россия вошла в топ-5 стран G20 с самым дешевым такси
Дешевле такси только в Индии (20,2 рубля за км), Индонезии (27 рублей), Китае (27,7 рубля) и Южной Корее (42,7 рубля)
Россия заняла пятое место среди стран «Большой двадцатки» по доступности такси. Стоимость километра поездки составляет около 48 рублей. Об этом свидетельствуют данные РИА «Новости».
Самое доступное такси в G20 — в Индии: 20,2 рубля за километр. Далее следуют Индонезия (27 рублей), Китай (27,7 рубля) и Южная Корея (42,7 рубля). Россия замыкает топ-5 с показателем 47,9 рубля.
В Турции километр поездки стоит 61,5 рубля, в Бразилии — 67,5 рубля, в ЮАР — 68,2 рубля, в Аргентине — 75 рублей.
В десяти странах G20 цены превышают 100 рублей за километр: в Канаде (114,7 рубля), Италии (131,9 рубля), Австралии (133,4 рубля), США (139,4 рубля), Франции (167,1 рубля). Пятерку самых дорогих составили Япония (236,1 рубля), Германия (219,6 рубля), Саудовская Аравия (200,1 рубля), Мексика (194,1 рубля) и Великобритания (176,1 рубля).
