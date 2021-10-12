В МИД РФ не исключили обострения в отношениях с США

Сегодня состоялась встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. По словам Рябкова, в результате не было достигнуто никакого прогресса. Он не исключил дальнейших обострений в отношениях между странами в случае, если не будут приложены дополнительные усилия для их нормализации.

Замглавы МИД РФ отметил, что возможен сценарий заморозки работы дипломатических миссий России и США. Рябков выразил надежду на избежание такого развития событий, пишет «РИА Новости».

Фото: flickr.com

О главной теме московских переговоров стало известно вчера. Центром обсуждения должны были стать стабильные и предсказуемые отношения России и США. Рабочая поездка Виктории Нуланд продлится до 13 октября.



Диана Жиленкова