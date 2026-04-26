На приеме Ассоциации корреспондентов с Трампом произошла стрельба
Трамп заявил, что немедленно покидает прием в центре Вашингтона, президент и первая леди находятся в безопасности
Стрельба произошла на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп. Инцидент случился в гостинице.
Никто из представителей американской администрации не пострадал, заявил Трамп. Президент и первая леди находятся в безопасности. Трамп сообщил, что немедленно покидает прием в центре Вашингтона и позже выступит с пресс-конференцией.
Секретная служба США сообщила о задержании одного человека.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».