Mail.ru Group сменит название на VK

Mail.ru Group сменит название на VK и будет развиваться под этим брендом, который для компании будет представлен на всех продуктах и подчеркнет различные возможности: игры, общение, образование, доставка продуктов, лекарств и др.

Кроме того, название «ВКонтакте» сохранится в качестве бренда социальной сети. Однако некоторые продукты переименуются. Полностью «упорядочить» все бренды планируется в течение следующего года, передает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера соцсеть «ВКонтакте» отмечала свой 15-й день рождения. В это время пользователи зафиксировали массовые сбои. В первой половине дня было подсчитано уже около полутысячи отчетов с жалобами.



Диана Жиленкова