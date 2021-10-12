Мишустин заявил, что от COVID-19 вакцинировалась треть россиян

В России от COVID-19 вакцинировалась почти треть всего населения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

От инфекции привились уже 43 млн человек. Сейчас созданы все условия для того, чтобы у граждан не возникало трудностей с вакцинацией, пишет «РИА Новости».

Фото: kzn.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что почти 4,5 млн человек в России привились от COVID-19 «Спутником Лайт». Он отметил, что объем запасов всех вакцин в стране превышает двухмесячную потребность, передает ТАСС.

По последним данным, в Татарстане за сутки привились от коронавируса 15 002 жителя республики. С начала кампании по вакцинации в регионе вакцинировались 1 136 847 человек. Второй компонент вакцины получили 969 547 человек.

Татьяна Леухина