ВСУ за сутки потеряли свыше 1 100 военных — Минобороны РФ

15:43, 25.04.2026

Средства ПВО РФ сбили за сутки 11 управляемых авиабомб и 256 беспилотников самолетного типа, поражены пункты дислокации в 148 районах

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средства противовоздушной обороны сбили за сутки 11 управляемых авиабомб и 256 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 100 военнослужащих, добавили в ведомстве.

Ариана Ранцева

