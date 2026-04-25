Казанская «Стрела-Ак Барс» проиграла «Динамо» в Суперкубке России по регби

Московская команда победила с разницей в три очка

Казанская «Стрела-Ак Барс» проиграла московскому «Динамо» со счетом 17:20 в матче за Суперкубок России по регби. Команда Джей ПиНила потеряла статус действующего обладателя трофея.

Решающей в игре стала успешная попытка «Динамо» в самом конце встречи. Казанцы не смогли использовать последнее владение.

Для московского «Динамо» титул Суперкубка России стал первым в клубной истории. Два последних сезона трофей завоевывала казанская «Стрела-Ак Барс». Всего в прошлом сезоне команда из Казани оформила требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

«Динамо» играло в Суперкубке России в ранге финалиста прошлогоднего чемпионата, «Стрела-Ак Барс» в качестве чемпиона.

Зульфат Шафигуллин