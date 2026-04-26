The Times: более 600 торговых судов оказались в блокаде в Ормузском проливе

Запасы продовольствия у экипажей истощаются

В Ормузском проливе на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке заблокировано более 600 крупных коммерческих судов. Об этом сообщает издание The Times, ссылаясь на данные систем отслеживания морского трафика.



Согласно информации газеты, ситуация на борту застрявших судов становится критической: запасы продовольствия у экипажей истощаются, а моральный дух моряков падает. Блокада ключевого морского пути была введена Тегераном после начала военных действий со стороны США и Израиля против Ирана.

По данным издания, иранские власти ввели систему выборочного пропуска судов. Транзит через территориальные воды в районе острова Ларак разрешен только тем судам, которые не ходят под флагами стран, лояльных США и Израилю. При этом Тегеран наладил механизм платного сопровождения: за обеспечение «безопасного транзита» взимается плата в размере от $200 тысяч до $2 млн. Оплата принимается исключительно в криптовалюте или китайских юанях. Эксперты отмечают, что подобные действия создают «опасный прецедент для свободы судоходства и мировой торговли».

Напомним, через Ормузский пролив традиционно проходит около 20% мировых поставок нефти.

Рената Валеева