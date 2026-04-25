«Ак Барс» выиграл первый матч серии с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина
Две шайбы в составе казанцев забросил Александр Хмелевский
«Ак Барс» выиграл первый матч серии с «Металлургом» со счетом 5:2 в полуфинале Кубка Гагарина. Команда Анвара Гатиятулина повела 1:0 в противостоянии с магнитогорцами.
В составе «Ак Барса» две шайбы забросил Александр Хмелевский, еще по разу отличились Илья Сафонов, Никита Дыняк и Нэйтан Тодд. У «Металлурга» голы в активе Люка Джонсона и Александра Петунина.
Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу «Ак Барса».
Следующий матч команды вновь проведут в Магнитогорске 27 апреля, в понедельник в 17:00 по московскому времени.
