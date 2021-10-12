Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в Татарстане вызывает особую тревогу

В России заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю выросла на 16%. Особую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Татарстане, Оренбургской области и Башкирии, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Еще в 11 субъектах РФ темпы прироста заболеваемости COVID-19 составили более 30%. Система здравоохранения мобилизована. Сейчас под наблюдением врачей остаются более миллиона пациентов. Заняты 235 тысяч из 255 тысяч коек для больных коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом Татарстан вошел в список регионов, где быстрее всего растут темпы вакцинации от COVID-19. Также активно прививаются жители Брянской, Ивановской, Липецкой областей, Чечни, Чувашии и Севастополя, передает ТАСС.

Вчера в республике ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Руководители должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом до 7 декабря текущего года. Первый компонент необходимо получить до 9 ноября.



Татьяна Леухина